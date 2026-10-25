Así será la transición de pagos con la ley de economía digital

Pagar la gasolina o la caseta con tarjeta, transferencia o código QR dejará de ser una comodidad y pasará a ser una obligación.

Con la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el gobierno federal inicia una transición para reducir el uso de efectivo, que tendrá a esos dos sectores como primeros en la lista.

La ley no prohíbe el efectivo de forma general ni inmediata. Lo que hace es facultar a la Secretaría de Hacienda para decidir en qué sectores y actividades los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado, con reglas y plazos que se publicarán después.

El Senado la aprobó el pasado 20 de octubre, con 72 votos a favor y 37 en contra, y la envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Mientras Morena y sus aliados defienden que modernizará los cobros y facilitará trámites, PAN, PRI y MC advierten que puede dejar fuera a quienes no tienen cuenta bancaria, celular o internet estable.

Para que no queden dudas, aquí todo lo que debes sabes sobre lo que sí cambia, lo que no y lo que sigue.

¿Se acaba el efectivo?

No. La ley no elimina el efectivo ni lo hace de manera generalizada. Su aplicación será gradual y dependerá de que Hacienda publique los sectores estratégicos y las reglas correspondientes.

El senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la disposición del pago digital no será obligatoria. Sin embargo, el texto sí permite que en ciertos sectores éste sea el único aceptado.

¿Quiénes serán los primeros?

Las gasolineras y las casetas de peaje, de acuerdo con el planteamiento del gobierno federal.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que 95% de las gasolineras ya tiene terminal punto de venta y 98.5% está en zonas con conectividad.

La ley también permite incorporar otros sectores estratégicos y actividades relevantes, por lo que su alcance podría extenderse a más establecimientos.

La autenticación biométrica será clave en pagos automatizados. Magnific.

¿Y si falla el sistema?

En esos sectores sólo se podrá recibir efectivo o cheque durante una contingencia que impida el cobro electrónico. Esa excepción no puede volverse permanente ni recurrente.

¿Cuándo empieza?

• La ley rige al día siguiente de su publicación en el DOF.

• Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores estratégicos y las actividades en las que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado.

• Después, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas, establecer obligaciones y precisar los plazos de transición para cada sector.

¿Qué deberán hacer los negocios?

Los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar infraestructura para recibir pagos electrónicos y digitales, informar a los usuarios qué medios están disponibles y adoptar medidas para atender contingencias que impidan procesar una operación.

El objetivo es extender el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y herramientas como CoDi y DiMo.

¿Y las tienditas y los mercados?

Abarrotes, misceláneas, puestos de mercado y negocios familiares que operan casi todo con efectivo podrían tener dificultades si sus actividades quedan sujetas a la obligación.

Algunos tendrán que adquirir terminales, habilitar transferencias o códigos QR y contar con una cuenta para recibir el dinero. También deberán familiarizarse con las herramientas y considerar costos por transacción, mantenimiento o servicios.

85.2% de la población usa efectivo de manera frecuente para compras de 500 pesos o menos, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024.

Las primeras versiones señalan que los agentes habrían tomado dinero en efectivo durante la inspección. Cortesía

¿Qué pasa con quienes no tienen cuenta, celular o internet?

La ley establece que las autoridades deberán implementar medidas de "transición digital" según las condiciones de cada región, para evitar que la digitalización sea una barrera para adultos mayores, personas de bajos ingresos o habitantes de comunidades rurales marginadas.

¿Qué pasa con el predial, agua o multas?

La ley obliga a los tres órdenes de gobierno a implementar medios de pago electrónicos y digitales en trámites y servicios públicos, a fin de "ampliar las opciones para cubrir derechos, contribuciones, servicios y otras obligaciones".

Eso no significa que las dependencias dejarán de recibir efectivo de inmediato. La aplicación dependerá de las disposiciones para cada trámite, para "no excluir a quienes no cuentan con acceso a internet o que necesiten asistencia para utilizar las plataformas”.

¿Qué es la CURP digital

Es una opción de identificación para contratar servicios financieros a distancia, sin acudir a una institución ni presentar necesariamente documentos en papel. Su uso es opcional. No sustituye automáticamente a todas las identificaciones oficiales ni será obligatoria para cualquier operación.

¿Qué es el expediente digital ciudadano?

Una "carpeta virtual que reunirá documentos digitales asociados a una persona", como acta de nacimiento, RFC y credencial del INE, para usarlos en trámites y servicios ante las autoridades. Estará vinculado con la plataforma Llave MX, para evitar que los ciudadanos tengan que presentar una y otra vez documentos que ya están disponibles de forma digital.

¿Qué gana el gobierno y qué ganan los negocios?

Según las autoridades, el rastreo de los pagos digitales servirá al SAT para revisar ingresos y a las autoridades para combatir el lavado de dinero.

Para las pymes que empiecen a cobrar con medios electrónicos, se generará un historial transaccional que hoy no existe, lo que da más elementos para evaluar su capacidad de pago.

¿Qué riesgos señala la oposición?

Durante la discusión, PAN, PRI y MC alertaron sobre riesgos económicos, tecnológicos y de privacidad, como:

Exclusión financiera

Fraudes

Costos para comercios

Privacidad

El desafío

Avanzar hacia una economía menos dependiente del dinero físico sin dejar fuera a los sectores más vulnerables ni interrumpir las actividades comerciales cotidianas.