Vinculan a proceso a César “N”, exfiscal de Chihuahua, por traición a la patria

El exfiscal de Chihuahua César “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de traición a la patria, relacionado con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado en la entidad en abril pasado.

La resolución judicial se dio a conocer durante los primeros minutos de este domingo. El juez, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, también determinó mantener la prisión preventiva justificada, por lo que el exfuncionario continuará recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano mientras se desarrolla el procedimiento y hasta que se emita una sentencia.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada. La prensa y el público únicamente pudieron ingresar para conocer la decisión judicial, por lo que no se hicieron públicos los argumentos específicos presentados durante la comparecencia. La Fiscalía General de la República (FGR) expuso alrededor de 150 datos de prueba, mientras que la defensa argumentó que ninguno demuestra la responsabilidad del acusado.

El operativo en Chihuahua que derivó en la investigación

Los hechos se remontan a mediados de abril de 2026, cuando autoridades desplegaron una operación para desmantelar un narcolaboratorio clandestino de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, perteneciente al municipio de Morelos, Chihuahua. Durante el trayecto de regreso, un vehículo oficial cayó por un barranco y explotó.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas: dos mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y dos ciudadanos estadunidenses. Las indagatorias posteriores establecieron que los extranjeros eran agentes de la CIA que operaban de manera encubierta en México, presuntamente con el uso de drones.

Simpatizantes panistas exigen que enfrente el juicio en libertad

En paralelo al proceso federal, alrededor de 200 simpatizantes del PAN realizaron el sábado una caravana vehicular y se manifestaron frente a las instalaciones de la FGR en la capital de Chihuahua. Los participantes exigieron que el exfuncionario pueda llevar su proceso en libertad y lo consideraron un preso político.

César “N” enfrenta dos procesos judiciales: uno del fuero local, que lleva en libertad y está relacionado con el presunto uso indebido de la función pública, por el que fue vinculado a proceso el domingo pasado, y otro de carácter federal por traición a la patria, causa por la que permanece detenido en El Altiplano.

*mcam