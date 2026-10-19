Aclara el Senado que el pago electrónico será gradual y no eliminará el efectivo

Ante la creciente inconformidad que diversos grupos de comerciantes en pequeño muestran en contra de la nueva ley que obligará al pago electrónico, el Senado asegura que todavía se podrá usar el efectivo, pues el criterio electrónico como única forma de pago será de aplicación gradual, con el objetivo de “impulsar la formalización de la economía”.

Este martes, el pleno del Senado tiene previsto aprobar la nueva ley para el pago digital, a fin de enviarla al Ejecutivo Federal y su entrada en vigor empiece a operar.

Eliminación de efectivo

En el dictamen, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera del Senado aseguran que “la finalidad de la Ley de Economía Digital no debe interpretarse como la eliminación inmediata, absoluta y generalizada del dinero en efectivo en el territorio nacional, sino como el establecimiento de un marco jurídico que permita ampliar progresivamente la adopción de medios digitales y electrónicos de pago, conforme a las condiciones y particularidades de las actividades económicas en las que se pretenda implementar.

La distinción anterior resulta fundamental para comprender el alcance del proyecto, toda vez que el dinero en efectivo continúa desempeñando una función relevante en las operaciones cotidianas de la población, particularmente entre personas que no cuentan con acceso suficiente a servicios financieros, dispositivos tecnológicos o conectividad”, dice el documento.

El jueves de la semana pasada, los carniceros del Mercado de San Juan, en Iztapalapa, bloquearon la avenida Zaragoza en protesta por esta nueva ley. Además, en redes sociales como Facebook comenzaron a surgir cuentas en las que se insta a formar una resistencia en contra de la desaparición del efectivo y la obligación de los pagos electrónicos.

Rezago en los números

El dictamen de las comisiones del Senado dice que “de acuerdo con el estudio ‘Digitalizar para crecer’, de México Evalúa, y con las declaraciones del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, México cuenta hoy con 86.1% de su población de seis años (de edad) o más conectada a internet; 94% con conectividad de telefonía celular (meta: 98%); 85% de los comercios bancarizados y una infraestructura de pagos instantáneos como SPEI y CoDi.

No obstante, solo 41.4% de la población adulta realiza o recibe pagos digitales, frente a 59% en el promedio de América Latina y el Caribe. Por lo anterior, estas Comisiones destacan que el reto de México no es tecnológico, sino de adopción”, explica.

Para las comisiones del Senado “estas experiencias confirman que la digitalización de pagos puede constituir una herramienta efectiva de inclusión para comunidades históricamente excluidas, con una debida implementación de un enfoque diferenciado y territorial, particularmente en regiones de alta concentración de población indigena, a fin de no profundizar las brechas de exclusión ya existentes”.

Explican que “las condiciones de operación de un establecimiento comercial de pequeña escala no necesariamente son equivalentes a las de una empresa con infraestructura tecnológica consolidada: de igual forma, las posibilidades de adoptar medios electrónicos pueden variar según la ubicación geográfica, la disponibilidad de conectividad, el acceso a servicios financieros y las características de las personas usuarias.

La gradualidad adquiere relevancia como mecanismo para evitar que una transición tecnológica produzca dificultades operativas o cargas de adaptación desproporcionadas, pues permite que la incorporación de nuevos medios de pago se acompañe de procesos de preparación tecnológica, información, capacitación y adecuación de los procedimientos de cobro, atendiendo a las condiciones concretas de los sectores involucrados”, resalta.

La nueva ley para obligar al pago electrónico “tiene por objeto impulsar la formalización de la economía, la inclusión financiera y la modernización de las operaciones económicas, y se configura como un ordenamiento de observancia general en todo el país para promover la adopción e implementación de medios de pago digitales y electrónicos, entre ellos las transferencias electrónicas, las tarjetas bancarias, los códigos QR (Códigos de Respuesta Rápida), las tecnologías NFC (Comunicación de Campo Cercano) y otros medios digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras”, explican las comisiones.