Senado admite resistencia al pago electrónico: 8 de cada 10 comercios operan en efectivo

Aún cuando “el pago electrónico ya es una realidad en México” y las “compras por internet alcanzaron 8.2 billones de pesos”, en México existe resistencia a dejar el dinero en efectivo, pues el 80.7% de las unidades económicas lo utiliza para hacer sus compras y 83.8% de sus ventas se realiza en efectivo, reconoce el dictamen de las comisiones del Senado sobre la nueva ley que obligará a los pagos electrónicos en todo el país.

Dado que las ventas por internet alcanzaron 8.2 billones de pesos (20% de los ingresos totales de las unidades económicas, según los Censos Económicos 2024), los medios digitales de pago actúan como infraestructura habilltadora indispensable para concluir operaciones a distancia”, dice el dictamen del Senado que el pleno tiene planeado aprobar este martes.

Con base en la “opinión favorable” que emitió la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, que se entregó junto con la minuta enviada por San Lázaro, el dictamen asegura que esta nueva ley “vincula los pagos digitales con herramientas de gobierno electrónico, como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, reduciendo tiempos, desplazamientos y cargas burocráticas para las empresas”.

Universo empresarial

Informa que “de acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), operan 5.4 millones de unidades económicas, de las cuales el 95.5% son microempresas”.

Conforme al Censo Económico 2024, “el 80.7% de las unidades económicas reportó utilizar efectivo para realizar sus compras, mientras que un 16.8% recurrió a transferencias electrónicas de fondos y el 12.2% a tarjetas de crédito o débito.

“En el caso de las ventas, 83.8% utilizó efectivo, 16.7% transferencias electrónicas y 15.1% tarjetas de crédito o débito”, lo cual sustenta el hecho que hay una alta preferencia al uso del efectivo.

No todos están de acuerdo

Ayer, Excélsior informó que este dictamen del Senado asegura que la eliminación del efectivo como la forma de pago en México será paulatina, a partir del listado que defina la Secretaría de Hacienda, de los sectores donde comenzará aplicar, aunque ya se registra inconformidad de vendedores en mercados públicos, que incluso cerraron momentáneamente la circulación de la avenida Zaragoza, el pasado 15 de octubre; además, en redes sociales se promueve la expresión de rechazo a esta nueva ley.

Y los datos que el propio dictamen del Senado incluyen confirman que en México se prefiere usar efectivo, aún cuando creció el comercio electrónico.

Por eso aclara que “la iniciativa no busca prohibir de golpe el efectivo de forma generalizada, sino permitir una incorporación progresiva. Solo en sectores estratégicos determinados por la SHCP se contempla la exclusividad digital, respaldada por plazos de transición y reglas para contingencias”.

Preferencia en el mercado De acuerdo con datos de los Censos Económicos reflejados en el dictamen: 80.7% de los comercios realiza sus compras con dinero físico.

de los comercios realiza sus compras con dinero físico. 83.8% de las unidades económicas cobra sus ventas en efectivo.

de las unidades económicas cobra sus ventas en efectivo. 16.8% recurre a transferencias electrónicas de fondos.

recurre a transferencias electrónicas de fondos. 12.2% utiliza tarjetas de crédito o débito para abastecerse.

El dato En México operan 5.4 millones de unidades económicas (Inegi); de este total, el 95.5% son microempresas, el sector que registra la mayor resistencia a abandonar el efectivo ante la nueva legislación de pago digital.