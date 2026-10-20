Nace la Ley de Economía Digital: pagos electrónicos serán obligatorios en trámites de gobierno

Con la aprobación del Pleno del Senado de la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, la norma podrá entrar en vigor este jueves luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue aprobada con 72 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 37 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

La nueva ley obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a aceptar este tipo de pagos en línea en trámites y servicios, mientras la Secretaría de Hacienda podrá definir sectores donde sean la única forma de pago.

Esta norma prevé una sustitución gradual de billetes y monedas con excepciones temporales ante fallas o contingencias.

“No estamos por tanto ante una disposición aplicable automáticamente a todos los establecimientos del país, por ello, el dictamen propone una transición ordenada con infraestructura, plazos y mecanismos de protección para la continuidad de las operaciones”, dijo el senador de Morena, Luis Reyes Zavala.

El senador del PAN, José Maximo García, señaló que la Ley de Pagos Digitales busca rastrear vía electrónica hasta el último centavo que gastan los contribuyentes para obtener más recursos mediante el fisco.

“¡Se les acabó el dinero! Quebraron las finanzas públicas tirando cientos de miles de millones de pesos en mega obras inconclusas y sus elefantes blancos.

“Y ahora vienen a sacarle los últimos centavos del bolsillo a la gente. Quieren meter por la fuerza al SAT y al intermediario financiero entre el esfuerzo del trabajador y el pan de su familia”, aseveró.

El ordenamiento aprobado en el Senado reconoce como medios de pago digitales y electrónicos a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, domiciliaciones y otros dispositivos o interfaces que aprueben las autoridades competentes.

Su aplicación coexistirá con la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente.

Las dependencias federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para recibir estas modalidades de pago. Los proveedores privados de bienes y servicios podrán incorporarlas de manera voluntaria.

La Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán constituir la única forma de pago.

Las autoridades competentes de cada sector deberán definir condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos para reemplazar gradualmente el uso de efectivo.

Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley, Hacienda deberá establecer los primeros sectores y actividades sujetos a esta medida.

Una vez que publique esa determinación, las autoridades sectoriales tendrán otros 15 días hábiles para emitir sus reglas y fijar los plazos de transición.

La implementación deberá financiarse con los presupuestos ya autorizados, sin asignaciones adicionales de recursos públicos.

En la contratación digital de servicios financieros, la ley reconoce la CURP Digital como un mecanismo de confianza que las entidades financieras deberán aceptar. La persona usuaria conservará el derecho de elegir otro medio oficial de identificación.

El Banco de México podrá regular los niveles de operación de las cuentas de depósito, desarrollar herramientas para facilitar transferencias electrónicas y homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras.