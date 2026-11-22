A 103 años de las leyes antichinas en México: de guetos forzados a memoria viva
Promulgadas en diciembre de 1923 en Sonora, las normas antichinas prohibieron matrimonios mixtos, confinaron comercios asiáticos y detonaron el éxodo hacia la capital tras la masacre de 303 chinos en Torreón
Hoy los barrios chinos se identifican como zonas de restaurantes de comida oriental y tiendas de productos asiáticos, pero en México surgieron como guetos en la década de 1920 para confinar a la población de origen chino e impedir que se mezclara racialmente con los mexicanos.
Las Leyes Antichinas entraron en vigor en los primeros días de diciembre de 1923 en Sonora, aunque en Sinaloa desde 1919 ya existían normas segregacionistas, para clausurar establecimientos chinos y promover la expulsión de esa comunidad.
La Ley 27, aprobada el 8 de diciembre de 1923, ordenó crear barrios exclusivos para aislarlos social y económicamente al prohibirles abrir negocios fuera de esas áreas; mientras que la Ley 31 (13 de diciembre) prohibió el matrimonio y la vida marital entre hombres chinos y mujeres mexicanas, imponiendo multas, el retiro de la nacionalidad mexicana y la expulsión del país junto con sus hijos.
En las décadas de 1920 y 1930 proliferaron grupos como la Liga Obrera Antichina, el Comité Juvenil Antichino y la Liga Antichina y Antijudía, que acusaban a los orientales de traer tuberculosis y otras enfermedades.
“Los chinos son la más terrible amenaza de nuestra salubridad; duro con ellos antes de que se crucen más con nuestra raza. Evitemos a nuestras compatriotas la peor de las vergüenzas: el tener hijos de físico chino”, apuntaba en 1931 el manifiesto de la Campaña Nacionalista Antichina.
BOOM CHINO EN MÉXICO
En entrevista con Excélsior, Alma Cossette Guadarrama Muñoz, doctora en Derecho e investigadora de la Universidad La Salle Campus Condesa, explicó que la presencia china aumentó a principios del siglo XX cuando Porfirio Díaz otorgó permisos para poblar las zonas semidesérticas del norte del país y frenar el avance estadounidense, fenómeno impulsado también por la Ley de Exclusión China (Chinese Exclusion Act) de 1882 en Estados Unidos.
Los migrantes trabajaron en la construcción de vías férreas y campos agrícolas en Sonora, Mexicali, Sinaloa y Coahuila, pero al ahorrar, crear recursos y abrir negocios detonaron competencia económica y rechazo.
Por eso no podemos entender esta discriminación de manera aislada; son una serie de factores que se conjugaron con parte de nuestra historia, porque recordemos que en 1910 se da la Revolución y este rechazo hacia el extranjero quedó inmiscuido en cuestiones institucionales.”
CAMPAÑAS ANTICHINAS
El movimiento antichino inició en Sonora en 1916, encabezado por José María Arana, y se extendió a Sinaloa, el entonces territorio de Baja California, Coahuila y Durango.
Según el ensayo Justificación Higiénico-Sanitaria en la Campaña Antichina 1924-1932, de la investigadora Ana Luz Ramírez, su propaganda abordaba tres ejes, económico, racial y sanitario, y tildaba a los asiáticos de “raza torpe” y portadora de padecimientos como la lepra y la tracoma, asegurando en panfletos de 1929 que habían guardado genéticamente enfermedades desde épocas prehistóricas.
La campaña fue respaldada por Plutarco Elías Calles, como gobernador de Sonora y luego presidente de la República, lo que forzó una migración interna hacia la CDMX y el sur del país.
Entre 1920 y 1930, comerciantes chinos abrieron lavanderías, cafés y restaurantes en las calles de Dolores y Luis Moya, dando origen al Barrio Chino capitalino.
MASACRE DE TORREÓN
Una década antes de las leyes de Sonora, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, ocurrió la mayor matanza xenófoba de México en Torreón, Coahuila: tras la retirada del Ejército federal y el ingreso de cerca de mil soldados maderistas, tropas insurgentes y habitantes saquearon comercios y asesinaron a 303 integrantes de una comunidad de 600 residentes chinos, hombres, mujeres, ancianos y niños, bajo el falso rumor de que respaldaban al régimen porfirista.
“¡Viva Madero! ¡Mueran los chinos!”, se escuchó en las calles antes de la persecución.
“Las calles de Torreón a las 15:00 horas estaban cubiertas de cadáveres (…) la consternación en que quedó la ciudad es indescriptible, no hay palabras con que expresarla”, escribió el periodista Delfino Ríos en el diario Diógenes el 15 de mayo de 1911, crónica de una tragedia silenciada durante décadas.
En el Archivo Arocena de Torreón se tiene documentado que los restos de 205 de los 303 chinos asesinados en mayo de 1911 fueron enterrados en una fosa común a un costado del Panteón Municipal Número 1. Con el crecimiento de la ciudad y el paso del tiempo, el área quedó cubierta por una calle pavimentada.
En años posteriores, descendientes de las víctimas, colectivos e historiadores acudían al lugar el 15 de mayo o el Día de Muertos para colocar como ofrenda flores, tazones con arroz cocido, agua e incienso.
El 17 de mayo de 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón por primera vez en nombre del Estado mexicano.
“El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla; esta se debe conocer a través de la memoria, a través del perdón y de las disculpas”, subrayó Guadarrama.
No podemos repetir este tipo de hechos que son indignantes ahorita en nuestra época, y cuando los derechos humanos se convierten en momentos históricos indignantes para para nuestro país, y que tenemos que aprender de ellos y evitar, como sociedad, que vuelvan a ocurrir.”
LA SEGREGACIÓN EN MÉXICO
- 1882: EU promulga la Ley de Exclusión China, lo que impulsa el cruce de migrantes asiáticos hacia territorio mexicano.
- 1890–1910: Durante el Porfiriato se otorgan permisos a extranjeros para poblar las zonas semidesérticas del norte y trabajar en vías férreas y campos agrícolas.
- 1910: Estalla la Revolución Mexicana y surge una ola de nacionalismo y rechazo institucional hacia los extranjeros, incluidos ciudadanos chinos naturalizados.
- 1911: Masacre de Torreón, Coahuila; tras la retirada del Ejército federal, tropas y habitantes asesinan a 303 integrantes de una comunidad de 600 residentes chinos.
- 1916: Comienza en Sonora el movimiento antichino organizado por José María Arana, con la fundación de las primeras ligas nacionalistas.
- 1919: Sinaloa implementa las primeras normas segregacionistas para cerrar comercios chinos y promover la expulsión de esa población.
- 1923: El Congreso de Sonora aprueba la Ley 27, que ordena la creación de barrios exclusivos (guetos) para confinar a las personas de origen chino.
- 1923: Se promulga en Sonora la Ley 31, que prohíbe el matrimonio y la vida marital entre hombres chinos y mujeres mexicanas, imponiendo sanciones.
- 1920 y 1930: Proliferan organizaciones xenófobas respaldadas por Plutarco Elías Calles; comerciantes asiáticos establecen comercios en el Barrio Chino de la Ciudad de México.
- 1929–1931: Se difunden panfletos y manifiestos de carácter racial y sanitario que acusan a la comunidad de propagar tuberculosis, lepra y tracoma.
- 2021: A 110 años de la matanza de Torreón, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofrece por primera vez una disculpa pública en nombre del Estado mexicano.