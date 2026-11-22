Hoy los barrios chinos se identifican como zonas de restaurantes de comida oriental y tiendas de productos asiáticos, pero en México surgieron como guetos en la década de 1920 para confinar a la población de origen chino e impedir que se mezclara racialmente con los mexicanos.

Las Leyes Antichinas entraron en vigor en los primeros días de diciembre de 1923 en Sonora, aunque en Sinaloa desde 1919 ya existían normas segregacionistas, para clausurar establecimientos chinos y promover la expulsión de esa comunidad.

La Ley 27, aprobada el 8 de diciembre de 1923, ordenó crear barrios exclusivos para aislarlos social y económicamente al prohibirles abrir negocios fuera de esas áreas; mientras que la Ley 31 (13 de diciembre) prohibió el matrimonio y la vida marital entre hombres chinos y mujeres mexicanas, imponiendo multas, el retiro de la nacionalidad mexicana y la expulsión del país junto con sus hijos.

En las décadas de 1920 y 1930 proliferaron grupos como la Liga Obrera Antichina, el Comité Juvenil Antichino y la Liga Antichina y Antijudía, que acusaban a los orientales de traer tuberculosis y otras enfermedades.

“Los chinos son la más terrible amenaza de nuestra salubridad; duro con ellos antes de que se crucen más con nuestra raza. Evitemos a nuestras compatriotas la peor de las vergüenzas: el tener hijos de físico chino”, apuntaba en 1931 el manifiesto de la Campaña Nacionalista Antichina.

BOOM CHINO EN MÉXICO

En entrevista con Excélsior, Alma Cossette Guadarrama Muñoz, doctora en Derecho e investigadora de la Universidad La Salle Campus Condesa, explicó que la presencia china aumentó a principios del siglo XX cuando Porfirio Díaz otorgó permisos para poblar las zonas semidesérticas del norte del país y frenar el avance estadounidense, fenómeno impulsado también por la Ley de Exclusión China (Chinese Exclusion Act) de 1882 en Estados Unidos.

Los migrantes trabajaron en la construcción de vías férreas y campos agrícolas en Sonora, Mexicali, Sinaloa y Coahuila, pero al ahorrar, crear recursos y abrir negocios detonaron competencia económica y rechazo.

Ilustración: Erick Retana

Por eso no podemos entender esta discriminación de manera aislada; son una serie de factores que se conjugaron con parte de nuestra historia, porque recordemos que en 1910 se da la Revolución y este rechazo hacia el extranjero quedó inmiscuido en cuestiones institucionales.”

CAMPAÑAS ANTICHINAS

El movimiento antichino inició en Sonora en 1916, encabezado por José María Arana, y se extendió a Sinaloa, el entonces territorio de Baja California, Coahuila y Durango.

Según el ensayo Justificación Higiénico-Sanitaria en la Campaña Antichina 1924-1932, de la investigadora Ana Luz Ramírez, su propaganda abordaba tres ejes, económico, racial y sanitario, y tildaba a los asiáticos de “raza torpe” y portadora de padecimientos como la lepra y la tracoma, asegurando en panfletos de 1929 que habían guardado genéticamente enfermedades desde épocas prehistóricas.

La campaña fue respaldada por Plutarco Elías Calles, como gobernador de Sonora y luego presidente de la República, lo que forzó una migración interna hacia la CDMX y el sur del país.

Entre 1920 y 1930, comerciantes chinos abrieron lavanderías, cafés y restaurantes en las calles de Dolores y Luis Moya, dando origen al Barrio Chino capitalino.

MASACRE DE TORREÓN

Una década antes de las leyes de Sonora, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, ocurrió la mayor matanza xenófoba de México en Torreón, Coahuila: tras la retirada del Ejército federal y el ingreso de cerca de mil soldados maderistas, tropas insurgentes y habitantes saquearon comercios y asesinaron a 303 integrantes de una comunidad de 600 residentes chinos, hombres, mujeres, ancianos y niños, bajo el falso rumor de que respaldaban al régimen porfirista.

“¡Viva Madero! ¡Mueran los chinos!”, se escuchó en las calles antes de la persecución.

“Las calles de Torreón a las 15:00 horas estaban cubiertas de cadáveres (…) la consternación en que quedó la ciudad es indescriptible, no hay palabras con que expresarla”, escribió el periodista Delfino Ríos en el diario Diógenes el 15 de mayo de 1911, crónica de una tragedia silenciada durante décadas.

En el Archivo Arocena de Torreón se tiene documentado que los restos de 205 de los 303 chinos asesinados en mayo de 1911 fueron enterrados en una fosa común a un costado del Panteón Municipal Número 1. Con el crecimiento de la ciudad y el paso del tiempo, el área quedó cubierta por una calle pavimentada.

En años posteriores, descendientes de las víctimas, colectivos e historiadores acudían al lugar el 15 de mayo o el Día de Muertos para colocar como ofrenda flores, tazones con arroz cocido, agua e incienso.

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El 17 de mayo de 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón por primera vez en nombre del Estado mexicano.

“El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla; esta se debe conocer a través de la memoria, a través del perdón y de las disculpas”, subrayó Guadarrama.

No podemos repetir este tipo de hechos que son indignantes ahorita en nuestra época, y cuando los derechos humanos se convierten en momentos históricos indignantes para para nuestro país, y que tenemos que aprender de ellos y evitar, como sociedad, que vuelvan a ocurrir.”

LA SEGREGACIÓN EN MÉXICO