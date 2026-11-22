Inteligencia, vigilancia y recursos tecnológicos permitieron a la Defensa y a la GN —a través de las unidades de élite Murciélagos y Lobos— establecer con precisión el inmueble de Guasave, Sinaloa, donde se encontraba Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, y donde fue capturado el pasado viernes.

Ante la reacción violenta con bloqueos carreteros en Ahome, Guasave, Navolato y Guamúchil, las Fuerzas Armadas y estatales activaron un dispositivo antibloqueo para despejar las vialidades, impedir nuevas interrupciones al tránsito y mantener presencia operativa permanente en la entidad para proteger a la población; no se reportaron civiles afectados.

Los elementos —con apoyo de efectivos comisionados a la SSP de Sinaloa— emplearon recursos tecnológicos para ubicar con precisión el inmueble y avanzar con sigilo y sorpresa por distintos accesos terrestres, cerrando rutas de escape e impidiendo la llegada de refuerzos para reducir la capacidad de reacción criminal.

Al instalar el dispositivo de seguridad interna y externa, los soldados repelieron una agresión con armas de fuego y artefactos explosivos, ejecutando una intervención armada para ingresar al domicilio y concretar la captura de ocho presuntos delincuentes y decomisar armas, equipo táctico y droga.

Tras corroborar sus identidades bajo custodia militar, la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a la CDMX al capo —con orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y orden de extradición a EU—, quien ingresó a las 5:20 horas de ayer a la FEMDO, junto con su primo y segundo al mando, Germán “N”, alias Serafín, y su cuñado y operador financiero, José “N”, mientras otros cinco detenidos quedaron a disposición de la FGR en Culiacán.

Murciélagos y lobos ejecutaron operativo

La localización fue resultado de trabajos de vigilancia, con recursos tecnológicos, y de la cooperación con EU

Inteligencia, vigilancia y recursos tecnológicos permitieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establecer con precisión el inmueble de Guasave, Sinaloa, donde se encontraba Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, capturado por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Defensa, el operativo fue resultado del intercambio de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos.

Participaron las unidades especiales Murciélagos, del Ejército, y Lobos, de la Guardia Nacional, con apoyo de personal militar comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Los elementos avanzaron por accesos terrestres para cerrar las rutas de escape, en tres etapas: aproximación, aseguramiento del perímetro y captura.

Al establecer el cerco fueron atacados con armas de fuego y artefactos explosivos, por lo que ingresaron al inmueble y detuvieron a Meza Flores; a Germán “N”, Serafín, su primo y segundo al mando; y a José “N”, su cuñado y operador financiero.

Se reportaron por lo menos ocho personas detenidas de las cuales tres fueron trasladas a la CDMX, entre ellas El Chapo Isidro, y cinco puestos a disposición de la FGR en Culiacán, entre ellos Panfilo “N”, primo hermano del capo y operador logístico.

Se aseguraron un fusil Barrett calibre .50, 10 armas, un lanzagranadas, dos granadas, equipo táctico, droga y numerario. Sin reporte de afectaciones a terceros.

La Defensa lamentó la muerte de cuatro elementos de infantería del Ejército que se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave, y se comprometió a acompañar a sus familias.

Los tres detenidos arribaron bajo custodia militar a la CDMX a las 5:20 horas de ayer, en una aeronave de transporte militar. Un convoy los condujo a la FEMDO de la FGR para quedar a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Meza Flores tiene orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, es requerido por EU y figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El Gabinete de Seguridad seguirá desplegado en Sinaloa, aseguraron.