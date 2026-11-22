La búsqueda de Evelyn León Hernández, una adolescente de 17 años reportada como desaparecida desde el pasado jueves, terminó la noche del viernes con el hallazgo de su cuerpo en la localidad de Chichicaxtle, ubicada en este municipio de Veracruz.

Un menor de edad, identificado únicamente por las iniciales J. A. N., fue detenido ayer por este hecho, ante la presunción de que podría estar involucrado en el crimen.

Familiares, amistades y habitantes de la zona habían difundido la fotografía y datos de Evelyn en redes sociales para tratar de localizarla.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, la víctima era originaria de Chichicaxtle y fue vista por última vez la tarde del jueves acompañada de un joven.

Los pobladores hicieron recorridos por la región, y hacia las 22:30 horas del viernes, el cuerpo de Evelyn fue hallado en un predio de la comunidad donde se encuentra un antiguo balneario. Elementos de seguridad resguardaron el lugar mientras personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes.

Los primeros reportes indican que la joven habría sido estrangulada.

La fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación por feminicidio en agravio de la joven, quien fue identificada por sus familiares.

Los trabajos de investigación continuaron durante la madrugada, ya que los indicios apuntan a la última persona que fue vista con la joven, y quién fue asegurado por las autoridades presuntamente cerca de su domicilio.

El crimen ha causado consternación entre habitantes de Chichicaxtle y comunidades cercanas, donde la búsqueda iniciada por su familia se transformó en una exigencia de esclarecimiento y justicia.

Asesinan en Tlaxcala a una niña y a su primo

Un joven de 20 años y su pequeña prima de seis años fueron asesinados ayer en un ataque directo en su domicilio en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.

La agresión se registró alrededor de las 19:30 horas del pasado viernes, luego de que testigos dieron aviso al número de emergencias para auxiliar a las víctimas.

Los primeros reportes indican que un sujeto desconocido se acercó a la vivienda, ubicada en la colonia El Palmar, y tocó a la ventana,

Cuando el joven y la pequeña se asomaron, el agresor abrió fuego de manera directa contra ellos para después huir con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima de 20 años, identificada como Ulises “N”, carecía de signos vitales.

La menor no estaba en el lugar, ya que sus familiares la trasladaron por medios propios a un hospital, en donde se confirmó que había perdido la vida a consecuencia de una herida de bala en su abdomen.

Luego de estos hechos, elementos de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo sobre la carretera Mazapa, en donde tres personas fueron detenidas por su posible relación con el crimen.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las primeras diligencias en el domicilio donde murió el joven, así como en la clínica donde se confirmó el deceso de la menor.

A su vez, personal del Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos e inicio las indagatorias correspondientes. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación, mientras que medios locales señalaron la posibilidad de que la agresión esté relacionada con un presunto problema entre particulares.