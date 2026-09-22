Separan a maestra de secundaria por investigación de acoso escolar

Una maestra de la Escuela Secundaria Técnica número 1 de Pachuca, Hidalgo, fue separada de sus funciones luego de un procedimiento administrativo iniciado a raíz de una denuncia relacionada con presunto acoso escolar.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que el caso fue analizado inicialmente por su Órgano Interno de Control y posteriormente turnado a la Secretaría de Contraloría estatal, instancia que determinó la separación de la profesora al señalar un incumplimiento de acuerdos establecidos para la convivencia dentro del plantel.

La maestra, identificada como Elena “N”, estaba a cargo de la asignatura de Matemáticas.

De acuerdo con la dependencia educativa, tras notificarse la resolución, la docente no dejó sus actividades, por lo que se determinó asignar a otro profesor para garantizar la continuidad de las clases.

Sin embargo, la medida ha provocado reacciones entre integrantes de la comunidad escolar.

Padres de familia y exalumnos han expresado públicamente su respaldo a la profesora, quien rechaza los señalamientos y asegura que enfrenta una situación de hostigamiento laboral.

A través de publicaciones en redes sociales, la maestra afirmó que desde hace cerca de un año ha sido objeto de acusaciones y presiones relacionadas con su permanencia en la escuela.

También hizo referencia a un episodio ocurrido en junio, cuando, según su versión, un supervisor acudió al aula y le pidió abandonar las instalaciones.

El caso permanece rodeado de versiones encontradas: por un lado, la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo de las autoridades estatales y, por otro, la postura de la profesora, quien sostiene que los señalamientos forman parte de una campaña en su contra.