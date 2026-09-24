Inversión de 400 mdd de LEGO impulsa el mercado nacional y el desarrollo infantil: Claudia Sheinbaum

• La jefa del Ejecutivo federal resaltó que la inversión anunciada refleja la confianza que tiene la iniciativa privada en México

• A partir del próximo miércoles se pondrá en marcha la producción vinculada a la inversión de 400 mdd: Economía

• La inversión se destinará a 62 mil m2 de infraestructura, con un edificio nuevo de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la inversión anunciada por LEGO de 400 millones de dólares (mdd), a implementarse de 2026 a 2029 en Nuevo León, como parte del Plan México, tiene el objetivo de impulsar la producción para el mercado nacional y el desarrollo infantil, con una generación de mil 300 empleos nuevos.

“Esta inversión es muy importante, no solamente por haber escogido a México, que habla de confianza en nuestro país. Segundo, el equipo de LEGO en México, que ha impulsado mucho esta inversión. Y tercero, pues también impulsa tanto la producción nacional para el mercado nacional como para la exportación de juegos que impulsan el desarrollo infantil”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que, a partir del próximo miércoles, iniciará la producción vinculada a la inversión de 400 mdd de LEGO, la cual permitirá el renacimiento y expansión de la industria del juguete en México.

Reproducir sheinbaum

La directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, Nancy Sánchez Moya, explicó que la inversión de 400 mdd, que equivale a 8 mil 600 millones de pesos (mdp), será implementada en 62 mil metros cuadrados (m2) de infraestructura, con un edificio nuevo de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad que ayudará a fortalecer la cadena productiva, de logística y manufactura.

Destacó que esta inversión se traduce en oportunidades y crecimiento para las familias de Nuevo León. Asimismo, agradeció al Gobierno de México por contribuir a un entorno que impulsa la innovación y el desarrollo industrial, y señaló que esto reafirma la confianza que LEGO tiene en México, pero sobre todo en el talento de las mexicanas y mexicanos.