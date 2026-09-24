Semar refuerza Plan Marina en el Pacífico por huracán 'Polo' categoría 5

El dispositivo contempla la coordinación de personal, vehículos, unidades marítimas y otros recursos de la Armada de México para intervenir, en caso necesario.

Raúl Flores Martínez

Ante el fortalecimiento del huracán "Polo", que nuevamente alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en las zonas que podrían resultar afectadas por el fenómeno.

La Semar naval reforzó el despliegue preventivo y las labores de vigilancia en el litoral del Pacífico mexicano, con el objetivo de reducir riesgos para la población y estar en condiciones de responder ante posibles emergencias provocadas por las lluvias, los fuertes vientos y el incremento del oleaje.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico realizado por la institución, el centro de "Polo" se localiza aproximadamente a 442 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero; a 265 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a unos 237 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La intensidad del sistema mantiene condiciones adversas en amplias zonas marítimas y costeras. Su circulación genera lluvias y chubascos, tormentas eléctricas, cielo de nublado a cerrado, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.

La Semar indicó que también mantiene capacidad de respuesta en otras regiones del país ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones meteorológicas. Cortesía

Estas condiciones representan un riesgo principalmente para la navegación, las actividades marítimas y las comunidades asentadas en zonas costeras o susceptibles a inundaciones y deslaves.

Frente a este escenario, personal de la Armada de México incrementó las labores de prevención, vigilancia y preparación en puntos considerados vulnerables. La Semar indicó que también mantiene capacidad de respuesta en otras regiones del país ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones meteorológicas.

El seguimiento del huracán se realiza de manera permanente para identificar cambios en su trayectoria, velocidad de desplazamiento e intensidad, información que permitirá ajustar las medidas preventivas conforme evolucione el fenómeno.

Como parte del dispositivo, las Capitanías de Puerto permanecen atentas a las condiciones existentes en el litoral y determinan las restricciones o disposiciones necesarias para la navegación, de acuerdo con los reportes meteorológicos.

La Semar pidió a embarcaciones comerciales, pesqueras, turísticas y recreativas atender los avisos emitidos por las autoridades marítimas y evitar actividades que puedan poner en riesgo a tripulaciones o pasajeros.

La Semar indicó que también mantiene capacidad de respuesta en otras regiones del país ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones meteorológicas. Cortesía

También recomendó a la población de las entidades costeras mantenerse pendiente de la información difundida por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, principalmente en lugares expuestos a lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

Las autoridades navales señalaron que las medidas del Plan Marina podrán ampliarse en caso de que la trayectoria de "Polo" incremente el riesgo para localidades del litoral.

El dispositivo contempla la coordinación de personal, vehículos, unidades marítimas y otros recursos de la Armada de México para intervenir, en caso necesario, en acciones de evacuación, búsqueda, rescate y apoyo a la población.

La Semar informó que trabaja en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las capacidades de reacción ante los posibles efectos del huracán.

El monitoreo continuará durante las próximas horas, mientras "Polo" permanezca como un sistema de alta intensidad en aguas del Océano Pacífico.