Pensión del Bienestar: ¿quién recibe hoy los 6 mil 400 pesos?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para el bimestre septiembre-octubre está por llegar a su fin. La Secretaría de Bienestar inició el pasado 1 de septiembre la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026, proceso que concluirá este viernes 25 de septiembre.

De acuerdo con el calendario establecido, hoy jueves 24 de septiembre reciben su pago los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras T, U o V.

El último grupo en recibir el apoyo será el de las personas cuyos apellidos comienzan con W, X, Y y Z, quienes tendrán su depósito este viernes 25 de septiembre.

Para las personas adultas mayores, el monto correspondiente a este bimestre es de 6 mil 400 pesos, recursos que son depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante considerar que durante octubre no habrá un depósito adicional, ya que el pago realizado en septiembre corresponde al bimestre completo de septiembre-octubre.

Una vez concluida esta dispersión, el siguiente pago será el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. Las fechas oficiales deberán ser anunciadas posteriormente por la Secretaría de Bienestar a través de sus canales oficiales.