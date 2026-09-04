Asesinan a maestra frente a sus hijos en Manzanillo, Colima

Una profesora del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), campus Manzanillo, fue asesinada a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo por la avenida Las Rosas, en la delegación Santiago, en el municipio de Manzanillo.

La víctima fue identificada como Noemí Isabel Ríos Torres, quien fue atacada de manera directa el miércoles 2 de septiembre mientras se encontraba en el automóvil, en hechos ocurridos frente a sus hijos.

Aunque el homicidio ocurrió el miércoles, fue hasta la tarde del jueves cuando la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó la identidad de la víctima y señaló que inició las investigaciones para esclarecer el crimen.

La dependencia informó que la escena fue procesada y se recabaron indicios y versiones de testigos, mientras agentes investigadores, bajo la conducción del Ministerio Público, realizan las diligencias para establecer las circunstancias del ataque y localizar a quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía precisó que, como ocurre ante el homicidio de una mujer, el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, sin que esto signifique que el hecho haya sido clasificado de manera definitiva como feminicidio, pues esa determinación dependerá del avance de las investigaciones y de los elementos que se obtengan.

La institución educativa donde laboraba confirmó la identidad de la docente mediante un mensaje en el que lamentó su muerte y destacó su trayectoria dentro de ISENCO Manzanillo.

La comunidad educativa describió a Noemí Isabel Ríos Torres como una mujer que hizo de la docencia una vocación y destacó los años de esfuerzo, dedicación y compromiso que entregó a la institución, así como la huella que dejó entre estudiantes y compañeros.

“Hoy despedimos a una maestra, a una compañera y a una mujer que hizo historia”, señaló ISENCO Manzanillo en su mensaje de despedida, en el que expresó también solidaridad a la familia de la profesora.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas por este homicidio y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el caso.