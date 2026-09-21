Separan del cargo a director de la Policía Vial de Cuernavaca por "mordida" a motociclista

El director de la Policía Vial de Cuernavaca, Javier Tencle Santiago, fue separado de su cargo y puesto a disposición de Asuntos Internos, luego de que circulara en redes sociales un video donde presuntamente pide dinero a un motociclista que no contaba con toda la documentación para circular.

El caso ocurrió durante el fin de semana, aunque no se precisó el lugar ni la hora en que fue grabado el video.

El secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Pablo Aguilera Casados, confirmó que Tencle Santiago permanecerá fuera de las calles mientras se realiza la investigación para determinar sí cometió alguna irregularidad.

El funcionario señaló que se respetará el debido proceso y que será Asuntos Internos quien determine las responsabilidades correspondientes.

Aguilera Casados agregó que este es el segundo agente de la Policía Vial de Cuernavaca, Morelos, que enfrenta una investigación por posibles irregularidades durante este año.