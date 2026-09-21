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Separan del cargo a director de la Policía Vial de Cuernavaca por "mordida" a motociclista

El director de la Policía Vial de Cuernavaca, Javier Tencle Santiago, fue separado de su cargo y puesto a disposición de Asuntos Internos

Por: Pedro Tonantzin

Javier Tencle Santiago
Javier Tencle SantiagoFoto: Especial

El director de la Policía Vial de Cuernavaca, Javier Tencle Santiago, fue separado de su cargo y puesto a disposición de Asuntos Internos, luego de que circulara en redes sociales un video donde presuntamente pide dinero a un motociclista que no contaba con toda la documentación para circular.

El caso ocurrió durante el fin de semana, aunque no se precisó el lugar ni la hora en que fue grabado el video.

El secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Pablo Aguilera Casados, confirmó que Tencle Santiago permanecerá fuera de las calles mientras se realiza la investigación para determinar sí cometió alguna irregularidad.

El funcionario señaló que se respetará el debido proceso y que será Asuntos Internos quien determine las responsabilidades correspondientes.

Aguilera Casados agregó que este es el segundo agente de la Policía Vial de Cuernavaca, Morelos, que enfrenta una investigación por posibles irregularidades durante este año.

Otro abuso de autoridad. Un policía agredió a un adulto mayor en el centro de #Cuernavaca, #Morelos al intentar evitar que le quitaran las placas de su automóvil. Cámaras de seguridad revelan cómo inició el conflicto: #NoticiasConNachoLozano #NoticiasImagen ¡Como nadie en la noche! #ImagenNoticias con Nacho Lozano de lunes a viernes a las 10:30 pm en el 3.1 #ImagenTelevisión. Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Síguenos en nuestras redes: Instagram: @imagentvnoticias Tiktok: @imagennoticias X: @ImagenNoticias_ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias/ Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Paola Rojas, Crystal Mendivil y Nacho Lozano.
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