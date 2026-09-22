 Tamaulipas está listo para recibir a los Pueblos Mágicos de México, afirma Américo Villarreal

Tampico, Tamaulipas, será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico, como parte de una nueva etapa para este espacio de promoción de los 177 Pueblos Mágicos del país, anunciaron la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Esta edición, explicó la titular de la Sectur, incorpora herramientas para que destinos, comunidades y prestadores de servicios puedan promocionar y comercializar su oferta, capacitarse y generar nuevas oportunidades de negocio.

Hoy le damos un sentido real a este encuentro y lo transformamos junto con Tamaulipas. Esta edición marca un antes y un después, porque así serán las demás: un Encuentro de Pueblos Mágicos y Turismo Comunitario, como lo ha pedido la Presidenta”, precisó la secretaria Josefina Rodríguez en la presentación del Encuentro.

Explicó que el nuevo formato busca que los beneficios de la actividad turística lleguen directamente a las comunidades, por lo que reunirá a prestadores de servicios, artesanos, cocineras tradicionales, guías y tour operadores en espacios de comercialización, capacitación e intercambio de experiencias.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que el Encuentro representa una oportunidad para proyectar la oferta turística de Tamaulipas y mostrar las condiciones que ha construido la entidad para recibir visitantes y eventos de gran formato.

Invitar a todos nuestros amigos de nuestras entidades hermanas, las 32 entidades, y decirles que Tamaulipas los espera este noviembre con los brazos abiertos para esta convivencia de los Pueblos Mágicos”, expresó .

La incorporación del Turismo Comunitario como eje del Encuentro será una de las principales novedades del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, donde los asistentes disfrutarán de una oferta cultural, gastronómica y turística que incluirá el espacio “México de mis sabores”, con cocina tradicional y regional de las 32 entidades; medicina tradicional; actividades culturales y la exposición de los Pueblos Mágicos.

Los stands serán 100 por ciento reciclables y podrán ser reutilizados posteriormente por los destinos para su promoción turística.

Con entrada gratuita, se estima una asistencia de alrededor de 15 mil visitantes por día y una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del Distrito de Exposiciones Tampico, alrededor de la Laguna del Carpintero.