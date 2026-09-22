Suprema Corte felicita a la UNAM por su 475 aniversario

A concluir la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos, así como su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz enviaron una felicitación a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por su 475 aniversario.

Quisiera sumarme a los saludos que se han hecho por el 475 aniversario de la UNAM, con su precedente la Universidad de México; porque, finalmente, es una de las instituciones más importantes y sólidas de nuestro país, creo que es de celebrar el cumplimiento de este aniversario.

Sumarnos a esta celebración, porque la UNAM pues ha contribuido decisivamente en la construcción de nuestra patria; en el desarrollo científico y tecnológico; en la creación artística y en la formación de generaciones enteras que brindan soluciones a los problemas y desafíos de México.

Me uno al lema de la conmemoración, ‘Nuestra historia es futuro’, que resume la importancia del legado de la universidad para imaginar y construir los futuros que la nación y el mundo demandan”, afirmó la ministra Batres Guadarrama.

Búfalos

Al expresar su felicitación, la ministra Ríos González, recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en alguna ocasión comentó que cuando en lo que ahora es la ciudad de Nueva York pastaban búfalos, México ya tenía una universidad.

Para reafirmar esto, quiero recordar algo que en su momento dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para que nos demos cuenta de la importancia de nuestra nación.

Dijo: ‘cuando en Nueva York todavía existían búfalos, aquí, en la Nueva España, de aquel entonces, y en el México de hoy, ya había una universidad’; es para que nos sintamos orgullosos y orgullosas de nuestros orígenes”, comentó la ministra Ríos González.

El ministro presidente, Aguilar Ortiz, antes de dar por concluida la sesión de este martes, también se sumó a las felicitaciones por los 475 años de la Máxima Casa de Estudios.

Desde luego, nos sumamos a los festejos de estos 475 años, 475 años. Hacemos votos porque sean muchos, muchos, muchos años más por el bien de la Universidad, por el bien de México, por el bien de la juventud, enhorabuena”, dijo el presidente del Máximo Tribunal.

UNAM llega a 475 años y mira hacia el medio milenio

Por Laura Toribio

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemoró este lunes 475 años de la fundación de la Universidad de México, su antecedente histórico, con una sesión extraordinaria de su Consejo Universitario que tendrá como escenario el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina.

A 25 años de llegar al medio milenio, la Universidad hará un alto en su historia para reflexionar sobre el papel que ha desempeñado en la generación y transmisión del conocimiento y sobre los desafíos que enfrenta hacia el futuro.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas presidirá la sesión, que se realizará en el recinto histórico donde la Universidad pondrá en perspectiva casi cinco siglos de educación superior, investigación y cultura.

La conmemoración tiene como lema “Nuestra historia es futuro” y forma parte de un programa que la UNAM ha desplegado durante 2026 con cerca de 400 actividades académicas, científicas, culturales, artísticas, deportivas y de divulgación en sus sedes de México y el extranjero.

El pasado 14 de septiembre, el Pleno aprobó por unanimidad realizar una sesión solemne para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor la leyenda alusiva a los 475 años de la Universidad de México.

La celebración continuará en las próximas semanas con una magna exposición en el Colegio de San Ildefonso, que reunirá manuscritos, incunables, piezas artísticas, fósiles e instrumentos científicos, además de recursos tecnológicos inmersivos para recorrer la historia de la generación del conocimiento.

También está previsto un concierto especial con motivo de la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl. La Universidad de México fue creada mediante cédula real expedida el 21 de septiembre de 1551, mientras que sus actividades académicas comenzaron en enero de 1553.

La UNAM reconoce en aquella institución su antecedente histórico. Este lunes, la sesión extraordinaria del Consejo Universitario marcará el acto central de la conmemoración y abrirá la discusión sobre el significado de cinco siglos de historia universitaria y el futuro de la institución pública de educación superior más grande del país.