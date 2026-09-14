Hallan cabeza humana en un recipiente junto al Puente 2000 en Cuernavaca

Una cabeza humana fue localizada la mañana de este lunes en las inmediaciones del Puente 2000, sobre la avenida Álvaro Obregón, en el centro de Cuernavaca, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando personas que esperaban el servicio de transporte público observaron un recipiente abandonado junto a un contenedor de basura y solicitaron apoyo a las autoridades.

Elementos de la Policía de Cuernavaca acudieron al sitio, ubicado en las inmediaciones de la calle Santos Degollado, y confirmaron que en el interior se encontraba una cabeza humana.

Cuartoscuro / Margarito PÃ©rez Retana

Las primeras versiones difundidas sobre el caso señalan que se trataba de la cabeza de un hombre. Sin embargo, la identidad de la víctima no había sido establecida oficialmente hasta las primeras horas de este lunes.

Acordonan zona del Puente 2000

Tras confirmar el hallazgo, policías municipales establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena y evitar el paso de peatones y vehículos.

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Al lugar también llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes apoyaron en el resguardo del área mientras se realizaban las diligencias ministeriales.

La presencia de las corporaciones provocó afectaciones a la circulación en una de las zonas de mayor tránsito del centro de Cuernavaca, mientras peritos procesaban el lugar.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos realizó el levantamiento de los indicios y comenzó la carpeta de investigación correspondiente para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

Reportan posible mensaje junto a los restos

De acuerdo con un reporte publicado por Quadratín Morelos, junto a la cabeza habría sido localizado un cartón con un mensaje en el que se señalaba a la víctima por un presunto delito de secuestro.

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Este elemento deberá ser analizado por la Fiscalía como parte de la investigación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién habría colocado el mensaje ni se ha establecido su relación con algún grupo criminal.

Tampoco se han reportado personas detenidas por estos hechos ni se ha informado si la víctima contaba con algún reporte de desaparición.

Violencia reciente en Cuernavaca

El hallazgo ocurre apenas unos días después de otro hecho violento registrado en Cuernavaca.

El 11 de septiembre, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre debajo del puente del Paso Exprés, sobre la avenida Atlacomulco, en los límites entre Cuernavaca y Jiutepec. La zona fue acordonada y la Fiscalía de Morelos inició las investigaciones.

Cuartoscuro / Margarito PÃ©rez Retana

En ese caso, medios locales reportaron que el cuerpo se encontraba dentro de bolsas negras y presentaba aparentes huellas de violencia. La identidad de la víctima tampoco había sido confirmada públicamente.

El Puente 2000, donde ocurrió el hallazgo de este lunes, es además uno de los puntos de acceso con mayor circulación hacia el centro de Cuernavaca. En mayo pasado, el ayuntamiento informó que había realizado trabajos de limpieza, mantenimiento, rehabilitación de banquetas y sustitución de luminarias en el lugar.

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para determinar quién era la víctima, dónde ocurrió el homicidio y quiénes abandonaron los restos en este punto de la capital morelense.