SEP reporta cobertura de 98% en primaria y 93.9% en secundaria al cierre del ciclo escolar

Al hacer un balance del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el sistema de educación básica atendió a 3.8 millones de alumnos de preescolar, 12.5 millones de estudiantes de primaria y 6.3 millones de adolescentes de secundaria, con coberturas de 61.5, 98 y 93.9 por ciento, respectivamente.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que estos resultados reflejan el avance de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo educativo que, dijo, busca fortalecer el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes mediante estrategias pedagógicas, nuevos materiales educativos y el acompañamiento a las comunidades escolares.

Como parte del balance del ciclo, el funcionario informó que durante el año lectivo se produjeron y distribuyeron 155.6 millones de Libros de Texto Gratuitos en beneficio de 24.1 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes de educación básica. Además, señaló que se actualizaron materiales dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos y se reforzó la oferta de recursos para la educación intercultural.

En preescolar, destacó la realización de espacios nacionales de formación para docentes, entre ellos la Reunión Nacional para la Primera Infancia y un conversatorio sobre la metodología STEM, así como la aplicación de una Encuesta Nacional sobre Habilidades Socioemocionales en la que participaron alrededor de 93 mil docentes y directivos.

Para primaria, la SEP reportó la entrega de un millón 496 mil 904 ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022 para fortalecer la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, además de acciones enfocadas en alimentación saludable, educación integral en sexualidad, prevención del acoso escolar y del abuso sexual, igualdad de género, cultura de paz y educación ambiental.

En secundaria, la dependencia informó que se reforzó la implementación del Programa de Estudio de la Fase 6 mediante coloquios, reuniones académicas y materiales de apoyo para docentes, además de impulsar estrategias para prevenir la violencia y el embarazo adolescente y fortalecer la permanencia escolar.

Delgado Carrillo afirmó que el cierre del ciclo escolar confirma el avance de la Nueva Escuela Mexicana y llamó al magisterio y a las familias a aprovechar los últimos días de clases como una oportunidad para consolidar los aprendizajes de los estudiantes.