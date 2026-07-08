Corte ratifica inhabilitación de 10 años contra Raymundo Collins por abuso de funciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia con la que se inhabilitó por 10 años a Raymundo Collins Flores, exdirector del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México, para ocupar un cargo público y pagar una multa de 42 millones de pesos por el delito de abuso de funciones.

El exfuncionario, quien actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos, presentó un amparo en contra de ambas resoluciones con el argumento de que el artículo con el que se le sancionó no define conceptos como “perjuicio al servicio público” o “beneficio”, lo que permite sanciones poco claras.

Este miércoles se resolvió el proyecto del ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, correspondiente al Amparo Directo en Revisión 2755/2024, promovido por quien también fue secretario de Seguridad Pública en la capital del país.

En este se propuso negar la protección de la justicia federal a Collins Flores y declarar la constitucionalidad del artículo 57, inciso B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que impugnó el quejoso.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de ocho votos, luego de que el ministro Irving Espinosa Betanzo se excusó de participar en la discusión, debido a que en 2022 fue magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa capitalino, que sancionó al extitular del INVI por abuso de funciones al conceder beneficios fiscales indebidos.

Actualmente, sobre Collins Flores están pendientes el cumplimiento de órdenes de captura obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su presunta participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público.