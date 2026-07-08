Caen sujetos acusados de participar en ataque armado; llevaban armas largas y cargadores

En un operativo ejecutado por elementos de Fuerza Civil y federales fueron detenidos dos sujetos acusados de un ataque armado que dejó como resultado una persona lesionada en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado en coordinación con la Defensa y Guardia Nacional.

El dispositivo se realizó la tarde del martes, en la colonia Dos Ríos XII sector, en Guadalupe.

Los oficiales habían realizado las pesquisas para georreferenciar a los probables infractores quienes ya merodeaban por las calles y avenidas.

Cuando comenzaron a indagar por los cruces de Río Papaloapan y la avenida Israel Cavazos visualizaron a dos sujetos que estaban en una palapa los cuales coincidían con las características físicas de los sospechosos.

Tras interceptarlos, los sujetos se identificaron como Sergio “N”, de 24 años y Jaime “N”, de 27 años a quienes les decomisaron un arma larga, dos armas cortas, cuatro cargadores para arma larga abastecidos, dos dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Ambos son señalados por su presunta participación en un ataque armado suscitado el mes pasado en esa misma localidad que dejó un saldo de una persona lesionada.

Los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Sujeto se atrinchera tras realizar disparos

Por Joseph Na’a

Después de varias horas de tensión en el municipio de García, Nuevo León, elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre que permanecía atrincherado en una vivienda de la colonia Ampliación Los Nogales, luego de que presuntamente realizara disparos contra policías municipales durante la madrugada de este miércoles.

El operativo movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno y mantuvo resguardada la zona mientras las autoridades implementaban una estrategia para controlar la situación sin poner en riesgo a los habitantes del sector.

En el despliegue participaron elementos de Fuerza Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal de García, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando agentes de Fuerza Civil ingresaron a la vivienda, con autorización de los propietarios, logrando la detención del presunto responsable y el aseguramiento de un arma de fuego.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer el origen de los hechos.

Descartan enfrentamiento armado

Durante las primeras horas del operativo circularon versiones en redes sociales que señalaban un supuesto enfrentamiento armado en la zona.

Sin embargo, el Gobierno de García desmintió esa información y precisó que no se registró una balacera durante la intervención de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, informó que no hubo personas lesionadas, pese a la fuerte movilización policial y militar que generó expectativa entre los vecinos de la colonia.

De acuerdo con la información preliminar, el ahora detenido es señalado de presuntamente haber realizado disparos contra elementos de la Policía Municipal durante la madrugada, situación que originó el despliegue de las fuerzas estatales y federales.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, el motivo de la agresión ni si el detenido cuenta con antecedentes penales.