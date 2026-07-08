Se queda en prisión preventiva sujeto que golpeó a mujer y difundió material audiovisual íntimo

Por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra una mujer en hechos ocurridos durante los años 2023 y 2024 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo el auto de vinculación a proceso de un hombre.

De acuerdo con las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, el primer hecho aconteció el 31 de diciembre de 2023 en calles de la colonia Arvento, donde Saúl Ezequiel “N” se presume ejerció violencia física en contra de la víctima y causó daños a su equipo telefónico.

El segundo evento se registró el 1 de enero de 2024, en la avenida Adolf B. Horn de la misma colonia; en ese sitio, el imputado mostró a la afectada material audiovisual con contenido íntimo de ella y, de forma posterior, presuntamente envió dicho contenido al cónyuge de la víctima.

El Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra del señalado, la cual cumplimentó la Policía de Investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinó el auto de vinculación a proceso por la probable comisión de los delitos de violación a la intimidad sexual, delitos contra la dignidad de las personas y lesiones.

A solicitud de esta representación social, el juzgado impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que dure el procedimiento.

Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.