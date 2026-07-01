Rezago educativo acecha a diez millones de niños

América Latina enfrenta una bomba de tiempo educativa que se está gestando en las aulas de primer, segundo y tercer grado de primaria. Casi la mitad de los niños que atraviesan la etapa de alfabetización inicial en la región —el 48%— lo hace en contextos de riesgo que amenazan gravemente su capacidad para aprender a leer y escribir. En términos reales, esto significa que 10.1 millones de menores están en peligro de quedar atrapados en el rezago educativo antes de cumplir los nueve años.

En México, un total de 3.1 millones de niñas y niños de entre 6 y 8 años enfrentan contextos que dificultan el desarrollo de la lectura.

De acuerdo con el estudio Comprender el riesgo, actuar con urgencia, del Instituto de Evidencia Educativa, el 48% de los niños en etapa de alfabetización inicial en México atraviesa sus primeros años escolares en condiciones asociadas a exclusión educativa o dificultades persistentes de aprendizaje. La cifra coloca al país entre los de mayor volumen de población infantil en esta situación dentro de América Latina.

El análisis introduce el Indicador de Riesgo para la Alfabetización Inicial (IRA). A diferencia de las evaluaciones tradicionales que miden el daño cuando las brechas ya son visibles, el IRA funciona como una radiografía preventiva al combinar la exclusión escolar (niños fuera de las aulas) con la privación del aprendizaje (alumnos escolarizados que no alcanzan los niveles mínimos de comprensión).

10.1 millones de menores están en peligro de quedar atrapados en el rezago educativo antes de cumplir los nueve años. Especial

“Los bajos niveles de comprensión lectora observados al final de la primaria son, en realidad, la manifestación tardía de problemas que comienzan mucho antes, durante los primeros años de escolaridad", explica Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. "La evidencia demuestra que las intervenciones tempranas son más efectivas, más equitativas y menos costosas que las estrategias de remediación implementadas años después".México: entre escala y rezago estructural

En el caso mexicano, el informe señala que el desafío está marcado principalmente por la escala del sistema educativo. Aunque la incidencia del riesgo en México (48%) es menor que la de Argentina (59%) y Colombia (51%), el tamaño de su población escolar coloca al país entre los de mayor número absoluto de niños afectados en la región.

Brasil y México concentran en conjunto cerca de 6.4 millones de menores en riesgo, equivalente al 64% del total regional analizado.

El estudio advierte que gran parte de los sistemas educativos suelen detectar las dificultades de aprendizaje cuando ya se han consolidado, lo que limita la capacidad de intervención temprana. En contraste, el IRA propone observar la etapa de 6 a 8 años —de primero a tercer grado— como el periodo crítico en el que se construyen las habilidades fundamentales de lectura y escritura.

Especialistas citados en el informe coinciden en que la alfabetización inicial es una condición clave para el aprendizaje futuro y la reducción de desigualdades. El documento concluye que visibilizar el riesgo de manera temprana puede permitir políticas más preventivas y focalizadas, en lugar de intervenciones tardías cuando el rezago ya es evidente, subrayando que el desafío es actuar a tiempo para evitar que las brechas de aprendizaje se vuelvan permanentes.