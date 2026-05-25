Superissste dará servicio a domicilio en CDMX con pedidos en línea

En la Ciudad de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició el programa piloto “Del Súper a tu Unidad Habitacional”.

El objetivo es que la ciudadanía pueda realizar pedidos de despensa, limpieza, higiene personal y artículos básicos mediante la plataforma https://tusuperissste.com.mx/

Para la etapa inicial, los sitios de distribución establecidos son los siguientes:

*Almacén de Adquisiciones ISSSTE Tlatelolco

*Biblioteca Número 12 ISSSTE Tlatelolco

*Centro de Bombeo del edificio Chihuahua en Tlatelolco.

El registro del primer pedido está programado para entregarse a partir del 29 de mayo.

Durante las asambleas informativas realizadas en distintas secciones del conjunto habitacional, la directora general de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, destacó que “este nuevo modelo facilitará las compras de las familias, reducirá tiempos de traslado y ofrecerá productos confiables a precios justos, con el objetivo de fortalecer el carácter social de la cadena de tiendas”.

Por otra parte, informó que desde marzo de 2025, el programa súper móvil de SUPERISSSTE ha estado presente en las 16 alcaldías de la capital del país, con presencia en 301 puntos, donde se brindó atención a 28 mil personas.

Dicha modalidad distribuye 466 productos y aplica descuentos a personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), usuarios de la tarjeta “Solo Para Ti” y beneficiarios del Banco del Bienestar.

ISSSTE impulsa obras para mejorar atención

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló que, con una inversión superior a los 87 millones de pesos, concluyeron cuatro obras de infraestructura en distintas regiones del país en beneficio de los derechohabientes.

Informó que las obras son las Unidades de Medicina Familiar (UMF) “Guelatao”, Oaxaca; “San Buenaventura”, Coahuila; “San Miguel”, Tamaulipas; y la Clínica Hospital (CH) en Uruapan, Michoacán.

Las cuales cuentan con consultorios de medicina familiar y preventiva, estomatología, área de curaciones, farmacia y archivo, entre otros servicios”.

Durante un enlace a la conferencia presidencial matutina desde el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Veracruz, el funcionario añadió que actualmente hay 10 obras más que se desarrollan en diversas entidades.

Entre los proyectos destacan el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, con un avance de 87.2%; el HRAE de Oaxaca, con 40.7%; y el Hospital General (HG) de Chetumal, Quintana Roo, que registra 42%.

Con 26.8% de avance está la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Naucalpan” y la UMF “Tapanatepec”, Oaxaca, con 88.5%.

Cabe señalar que en Veracruz, el director general del ISSSTE entregó 31 nuevas camas eléctricas hospitalarias al HRAE de dicha entidad, como parte de la distribución nacional de 2 mil 275 nuevas camas.

Por lo anterior, hasta el momento suman 437 las camas que han sido instaladas en nueve unidades médicas del país.