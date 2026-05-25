Muere agente ministerial tras enfrentamiento armado en Salamanca, Guanajuato
Los agentes repelieron la agresión y abatieron a un civil, mientras que un agente fue lesionado y trasladado para recibir atención médica.
Un agente de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato y un civil armado perdieron la vida luego de un enfrentamiento a balazos en la ciudad de Salamanca.
Cerca de las 11 de la mañana del lunes, una célula de investigación realizaba trabajos de campo en la calle Rosal, de la colonia Tomasa Estévez, cuando fue recibida a balazos por civiles armados, lo que generó un enfrentamiento.
Los agentes repelieron la agresión y abatieron a un civil, mientras que un agente fue lesionado y trasladado para recibir atención médica. No obstante, falleció minutos después debido a la magnitud de las lesiones.
Se sabe que en el lugar fueron detenidos otros dos civiles y se aseguraron armas.
La Fiscalía de Guanajuato condenó el hecho y advirtió que el delito no quedará impune.