Muere agente ministerial tras enfrentamiento armado en Salamanca, Guanajuato

Un agente de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato y un civil armado perdieron la vida luego de un enfrentamiento a balazos en la ciudad de Salamanca.

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Cerca de las 11 de la mañana del lunes, una célula de investigación realizaba trabajos de campo en la calle Rosal, de la colonia Tomasa Estévez, cuando fue recibida a balazos por civiles armados, lo que generó un enfrentamiento.

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Los agentes repelieron la agresión y abatieron a un civil, mientras que un agente fue lesionado y trasladado para recibir atención médica. No obstante, falleció minutos después debido a la magnitud de las lesiones.

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Se sabe que en el lugar fueron detenidos otros dos civiles y se aseguraron armas.

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La Fiscalía de Guanajuato condenó el hecho y advirtió que el delito no quedará impune.