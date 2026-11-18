Un total de 80 personas, 22 mujeres y 58 hombres, superaron la primera etapa del proceso para elegir a la próxima persona titular de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de acuerdo con la lista de aspirantes elegibles publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La relación, integrada por orden alfabético, representa el primer filtro de la sucesión en el Politécnico y muestra una participación femenina de apenas 27.5 por ciento, frente a 72.5 por ciento de hombres.

Entre los nombres incluidos destaca el de Mario Alberto Rodríguez Casas, quien ocupó la Dirección General del IPN de 2017 a 2020, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La publicación de los nombres ocurre conforme al calendario de la convocatoria para renovar la titularidad del Politécnico, que contempla una consulta institucional como parte del procedimiento para identificar los perfiles que serán considerados para el nombramiento.

El siguiente paso consiste en la presentación de propuestas de las personas aspirantes, entre el 18 y 24 de noviembre. Posteriormente, la consulta institucional se realizará del 25 al 27 de noviembre. El 1 de diciembre, la SEP publicará las dos listas de aspirantes con mayor respaldo ponderado de la comunidad politécnica, integradas por tres mujeres y tres hombres, cuyos expedientes serán remitidos a la presidenta Claudia Sheinbaum para que determine quién ocupará la Dirección General del IPN.

La consulta considera la participación de los tres sectores de la comunidad politécnica: alumnado, personal académico y personal no docente, con una ponderación de 33.33 por ciento para cada uno.

Sin embargo, la participación de la comunidad no modifica la atribución de la presidenta Claudia Sheinbaum de designar a quien ocupará la Dirección General del IPN.

Con la publicación de las 80 personas elegibles, el proceso entra en una nueva fase, en la que la atención estará puesta en los perfiles que logren avanzar hacia la consulta y en la decisión final sobre la conducción de una de las instituciones públicas de educación superior más importantes del país.