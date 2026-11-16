IPN alerta por venta de productos milagro y fármacos apócrifos con su nombre

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) advirtió sobre la comercialización ilegal de productos milagro, suplementos alimenticios y fármacos que utilizan sin autorización los signos distintivos de la institución para aparentar que cuentan con su aval.

Ante esta práctica, el Politécnico informó que, a través de su área jurídica, ya presentó demandas judiciales contra personas físicas y morales que promueven sitios de comercio electrónico no autorizados para vender imitaciones y falsificaciones de productos registrados con la marca IPN.

En un comunicado, la institución señaló que estos artículos se comercializan principalmente mediante redes sociales, sitios web y plataformas digitales, donde se utiliza el nombre del Politécnico para generar confianza entre los consumidores y hacer pasar los productos como avalados por la casa de estudios.

El IPN llamó a la ciudadanía a evitar la compra de estos artículos y adquirir productos únicamente en establecimientos y plataformas oficiales, al advertir que las mercancías apócrifas no cuentan con el respaldo ni las garantías de calidad de la institución.

La casa de estudios sostuvo que mantendrá las acciones legales contra quienes utilicen sin autorización su marca para comercializar productos y confundir a los consumidores.