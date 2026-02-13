SEP inicia la distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo 2026-27

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) dieron inicio a la distribución de 153.4 millones de libros para el ciclo escolar 2026-2027, un esfuerzo para garantizar que todos los estudiantes en México reciban en tiempo y forma los materiales educativos. La entrega beneficiará a 23.3 millones de alumnos y 1.2 millones de docentes en diversos niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, incluidos los sistemas de educación indígena y especial, lo anterior en el marco del 67 aniversario de la Comisión.

El banderazo de salida se realizó en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la titular de Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez. El encargado de la SEP pudo constatar la salida de los primeros camiones desde el Centro de Distribución de la Conaliteg a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Veracruz y Estado de México,

En su intervención, Delgado Carrillo destacó que estos libros no solo contienen conocimientos académicos, también el humanismo, el sentido comunitario y valores como la honestidad, inclusión, empatía y solidaridad.

Además, subrayó que los nuevos libros de texto gratuitos estarán disponibles en 20 lenguas originarias, y en los próximos meses se sumarán otras 10, alcanzando un total de 30 lenguas. El compromiso por la inclusión también se reflejó en la disponibilidad de materiales en Sistema Braille y macrotipo para 13,767 estudiantes con ceguera o baja visión.

Es tan importante esta institución y tan grande su influencia que llega más allá de nuestras fronteras, fortaleciendo y apoyando a niñas, niños, jóvenes y maestros que resisten con dignidad la crueldad de las injusticias que comete el gran imperio. Que estas antorchas de pensamiento alumbren el presente y el porvenir de México; que la luz del conocimiento no sea privilegio de unos cuantos, sino patrimonio de todas y de todos, por el bienestar y la felicidad de nuestro país”, afirmó.

La distribución se realizará mediante 3,568 viajes a 352 almacenes en todo el país, con la responsabilidad de entregar los libros a las escuelas a cargo de las autoridades educativas estatales. Con este esfuerzo, México avanza en el compromiso de ofrecer educación de calidad y accesible a todos sus estudiantes.

Destacan uso de papel reciclado para elaboración de libros

Durante la ceremonia, Guillén Álvarez destacó que, para la producción de los LTG, uno de los ejes fundamentales es la preservación del medio ambiente y el uso de papel reciclado para la producción de los libros, en línea con los esfuerzos por la preservación del medio ambiente. En total, se utilizaron casi 2,000 toneladas de papel reciclado para producir más de 6.9 millones de libros para primaria, secundaria y telesecundaria.

El evento también incluyó la participación del titular del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, quien informó sobre la donación de 32,000 kilos de papel y cartón para la elaboración de los libros, como parte de su compromiso ambiental.

En el banderazo de salida participaron el secretario de Educación, Ciencia, Humanidades e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, así como el alcalde de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz.

