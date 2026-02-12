Con “tambora” inicia el Carnaval Internacional de Mazatlán

Por Eduardo Sánchez

Inició el Carnaval de Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora” con más de 25 mil asistentes en el Estadio “Teodoro Mariscal”. El primer día de la máxima fiesta porteña evocó la música el ritmo y el baile sinaloense.

En este escenario su Majestad Javier I fue coronado como Rey de la Alegría del Carnaval. Mientras que la Reina del Carnaval, Anahí I, entregó los atributos reales al nuevo soberano de la alegría, quien estuvo acompañado del Príncipe Real Guillermo, el Marqués Víctor y el Duque Romeo, para luego iluminarse la noche con los fuegos artificiales.

La presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez y la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, participaron en el arranque de esta tradicional celebración mazatleca. Este evento congregará a miles de locales y turistas del jueves 12 al martes 17 de febrero.

En el marco del evento, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, rindió homenaje a Daniel Osuna por sus 25 años de trayectoria como Rey de la Alegría.

En tanto, el Ballet Folclórico del instituto presentó el espectáculo con los cuadros “Mi Diana”, “Manicero”, “Pachuca”, “Cinco de chicles”, “Estereofónica” y “Pato asado”.

