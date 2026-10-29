Priístas exigen renuncia de funcionarios electorales ligados a Taddei en Sonora

La dirigencia del PRI en Sonora, militantes y simpatizantes se manifestaron en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para exigir una investigación sobre las finanzas del organismo y la salida de todos los funcionarios ligados a Guadalupe Taddei Zavala, quien fue consejera presidenta hasta 2023, cuando renunció para irse al INE.

Guadalupe María Soto Holguín, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, pidió que la justicia no se aplique de manera selectiva.

Los priístas exigieron la renuncia de Nery Ruiz Arvizu, presidente del Consejo Electoral de Sonora, y la transparencia de los contratos, que deberían estar publicados en las páginas de transparencia. Acusaron que hay cinco adjudicaciones directas entre 2017 y 2025, por 156 millones 837 mil pesos, que incluyen a empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación.

“Nuestra exigencia es concreta: que se publiquen los contratos porque no están publicados en los portales de transparencia, explicar cada fallo, identificar quién autorizó y supervisó las adjudicaciones y si existen elementos a investigar por conflictos de interés, complicidad o beneficios indebidos; no adelantamos juicios de culpabilidad, pero exigimos transparencia y rendición de cuentas”, dijo Lupita Soto.

Especial

La dirigente denunció que los diputados priístas quisieron solicitar en el Congreso del Estado de Sonora la comparecencia del presidente del Consejo Electoral para que explique los señalamientos y responda a las acusaciones, pero la bancada de Morena, que tiene amplia mayoría, impidió colocar el tema en el orden del día de la sesión ordinaria.

Exigió una explicación pública sobre las contrataciones de material y documentación electoral realizadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), tras observar presuntas inconsistencias en los procedimientos de adjudicación de contratos.

De acuerdo con los datos expuestos por la dirigencia priista, durante seis procedimientos de contratación se habrían adjudicado contratos a empresas presuntamente vinculadas con un mismo grupo empresarial, por un monto acumulado de 156 millones 837 mil pesos.

“De esa cantidad, más de 89 millones de pesos corresponden al periodo en que Ruiz Arvizu ha estado al frente del organismo electoral, cifras por las que se requiere una revisión detallada por parte de las autoridades competentes”, agregó Luis Donaldo Coronado.

La dirigencia del PRI en Sonora cuestionó que, presuntamente, en algunos de los procedimientos la competencia se habría limitado a empresas relacionadas entre sí o incluso a una sola propuesta.

También demandó que se hagan públicos los contratos, convenios modificatorios, facturas y comprobantes de pago correspondientes, a fin de que la ciudadanía pueda conocer los términos definitivos de las operaciones.

Luis Donaldo Coronado Rey manifestó que los cuestionamientos no deben interpretarse como ataques a las instituciones electorales, sino como una exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

Agregó que la autonomía del organismo no debe confundirse con la ausencia de controles, por lo que pidió revisar integralmente los antecedentes de contratación, la integración de los comités responsables y las decisiones adoptadas antes y durante la gestión del actual consejero presidente.