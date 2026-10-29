Coparmex e iglesias pactan agenda por la paz y contra la polarización en México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y líderes religiosos firmaron la declaratoria “Por una cultura de valores, convivencia y desarrollo inclusivo”, con el cual impulsarán la pacificación y la cohesión social para frenar los efectos de la violencia, la descomposición social y la pérdida de confianza en el país.

El documento fue suscrito por el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, y representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Confraternidad Evangélica de México, las iglesias ortodoxas y la Comunidad Judía de México.

En el texto, los firmantes reconocieron la gravedad del entorno social que enfrenta el país.

“Advertimos con preocupación el incremento de distintas expresiones de intolerancia, polarización, violencia, corrupción, impunidad y pérdida de referentes que favorezcan una convivencia sana. Frente a esta realidad, como miembros responsables en la sociedad, consideramos indispensable generar espacios de encuentro, diálogo y colaboración que permitan recuperar y fortalecer aquello que nos une”.

Llamado a la fraternidad

El pronunciamiento subraya que las fracturas sociales exigen una respuesta ética desde las organizaciones intermedias, colocando la dignidad de la persona en el centro de cualquier proyecto colectivo.

“Frente a las profundas heridas y divisiones que atraviesa actualmente México, nuestros valores espirituales y las convicciones empresariales de Coparmex, nos exigen un compromiso firme e inquebrantable con la dignidad humana y la solidaridad. Asumiendo esta responsabilidad colectiva, elevamos un llamado urgente a la fraternidad, la reconciliación y la paz”.

Hicieron énfasis en que la pacificación no es un concepto pasivo, sino un proceso cotidiano de formación ciudadana:

“Creemos en que la convivencia pacífica no debe entenderse únicamente como la ausencia de conflicto. La convivencia pacífica se aprende, se practica y se construye todos los días. Por ello, buscamos promover una educación y una sensibilización que permitan reconocer al otro, escuchar diferentes perspectivas, encontrar coincidencias y transformar nuestras diferencias en oportunidades de entendimiento, colaboración y recíproco enriquecimiento”.

La iniciativa contempla vincular a cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores y universidades en esquemas de formación cívica y responsabilidad compartida. Asimismo, extendieron una invitación a los medios de comunicación y plataformas digitales a colaborar en la difusión de contenidos que desactiven narrativas de confrontación y contribuyan a atender las causas estructurales que detonan la exclusión en el país.

Los compromisos