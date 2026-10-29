Coparmex e iglesias pactan agenda por la paz y contra la polarización en México
El acuerdo, establece una agenda de seis compromisos para llevar iniciativas de reconciliación, diálogo y dignidad humana a empresas, sindicatos, escuelas y comunidades
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y líderes religiosos firmaron la declaratoria “Por una cultura de valores, convivencia y desarrollo inclusivo”, con el cual impulsarán la pacificación y la cohesión social para frenar los efectos de la violencia, la descomposición social y la pérdida de confianza en el país.
El documento fue suscrito por el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, y representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Confraternidad Evangélica de México, las iglesias ortodoxas y la Comunidad Judía de México.
En el texto, los firmantes reconocieron la gravedad del entorno social que enfrenta el país.
“Advertimos con preocupación el incremento de distintas expresiones de intolerancia, polarización, violencia, corrupción, impunidad y pérdida de referentes que favorezcan una convivencia sana. Frente a esta realidad, como miembros responsables en la sociedad, consideramos indispensable generar espacios de encuentro, diálogo y colaboración que permitan recuperar y fortalecer aquello que nos une”.
Llamado a la fraternidad
El pronunciamiento subraya que las fracturas sociales exigen una respuesta ética desde las organizaciones intermedias, colocando la dignidad de la persona en el centro de cualquier proyecto colectivo.
“Frente a las profundas heridas y divisiones que atraviesa actualmente México, nuestros valores espirituales y las convicciones empresariales de Coparmex, nos exigen un compromiso firme e inquebrantable con la dignidad humana y la solidaridad. Asumiendo esta responsabilidad colectiva, elevamos un llamado urgente a la fraternidad, la reconciliación y la paz”.
Hicieron énfasis en que la pacificación no es un concepto pasivo, sino un proceso cotidiano de formación ciudadana:
“Creemos en que la convivencia pacífica no debe entenderse únicamente como la ausencia de conflicto. La convivencia pacífica se aprende, se practica y se construye todos los días. Por ello, buscamos promover una educación y una sensibilización que permitan reconocer al otro, escuchar diferentes perspectivas, encontrar coincidencias y transformar nuestras diferencias en oportunidades de entendimiento, colaboración y recíproco enriquecimiento”.
La iniciativa contempla vincular a cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores y universidades en esquemas de formación cívica y responsabilidad compartida. Asimismo, extendieron una invitación a los medios de comunicación y plataformas digitales a colaborar en la difusión de contenidos que desactiven narrativas de confrontación y contribuyan a atender las causas estructurales que detonan la exclusión en el país.
Los compromisos
- Promover un diálogo exigente, atento a la dignidad de cada persona y al cuidado del otro, entre los distintos sectores de la sociedad. Un diálogo que responda solidariamente a las necesidades de los más vulnerables.
- Trabajar en conjunto con las universidades e instituciones educativas, a través de la formación, la investigación y la difusión de valores que promuevan el carácter cívico, la responsabilidad y el compromiso con el entorno de la sociedad en general.
- Promover en las empresas, comunidades humanas productivas, un ambiente donde se vivan los valores que postulamos, entre los sindicatos de trabajadores y los empleadores en una perspectiva de auténtico Desarrollo Inclusivo.
- Invitaremos a los medios de comunicación y plataformas digitales para fomentar la vivencia de los valores mencionados, así como divulgar y amplificar contenidos, que promuevan entre la población la vivencia de los valores que aquí nos convocan.
- Permanecer unidos en lo esencial a pesar de las heridas de la historia, las violencias, la ignorancia o las incomprensiones mutuas continúen presentes en la memoria de las personas y pueblos. Queremos contribuir a abrir caminos de diálogo, escucha y reconciliación, rechazando las lógicas de venganza, exclusión y humillación.
- Procurar que nuestras diferencias no nos separen, sino que puedan enriquecernos; y aquello que compartimos pueda ser el punto de partida para encontrarnos y construir juntos la sociedad unida en la que queremos vivir.