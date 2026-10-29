Colapsa catrina gigante por fuertes ráfagas de viento en Querétaro

Derivado de intensas ráfagas de viento, una estructura monumental con temática de Día de Muertos colapsó sobre el corredor turístico del Mirador de Los Arcos en el municipio de Querétaro, informaron cuerpos de emergencia y personal de protección civil que atendieron el reporte.

De acuerdo con los reportes preliminares de la autoridad municipal, la figura decorativa tipo catrina gigante perdió estabilidad estructural tras la presión ejercida por las corrientes de aire, lo que provocó su colapso total hacia la superficie de rodamiento peatonal de la zona.

Ante el reporte ciudadano recibido a través de la línea de emergencias, elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y protección civil se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos.

Al arribar, procedieron al acordonamiento perimetral del área para mitigar riesgos secundarios a transeúntes y automovilistas.

Tras la inspección ocular realizada por los peritos y personal de guardia, se confirmó que el saldo del incidente es exclusivamente de daños materiales en la propia instalación ornamental, descartando personas lesionadas, afectaciones a la estructura histórica de Los Arcos o daños a vehículos particulares.

Las labores concluyeron con el retiro de los elementos caídos y la liberación parcial del espacio público, quedando el área bajo supervisión para prevenir incidentes similares ante la persistencia de condiciones climatológicas adversas.