SEP: cuándo es el primer megapuente de 4 días en 2026 para estudiantes

El primer megapuente de 2026 será una oportunidad ideal para que los alumnos de educación básica disfruten de cuatro días de descanso. Aquí te decimos qué días no tendrán clases los estudiantes, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP.

¿Cuándo será el primer puente escolar de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el primer puente de cuatro días será del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026.

Las actividades escolares se reanudarán hasta el miércoles 3 de febrero, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un descanso prolongado apenas iniciado el año.

Estas son las razones del megapuente:

Viernes 30 de enero de 2026: marcado como día de Consejo Técnico Escolar. No hay clases para estudiantes de educación básica.

Viernes 30 de enero de 2026: marcado como día de No hay clases para estudiantes de educación básica. Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: días de descanso habituales.

Lunes 2 de febrero: suspensión oficial de labores docentes por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana (que se celebra el 5 de febrero, pero se recorre al lunes más cercano, conforme a la Ley Federal del Trabajo).

SEP 2026: cuándo es el primer megapuente para estudiantes Cuartoscuro

¿Quiénes podrán disfrutar del mega puente?

De acuerdo con lo establecido por la SEP, este primer puente escolar de 2026 aplicará para:

Estudiantes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Estudiantes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional que se rijan por el calendario escolar de 185 días.

Por su parte, los docentes sí deben presentarse el viernes 30 de enero a la Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que sólo contarán con un puente de tres días.

SEP 2026: cuándo es el primer megapuente para estudiantes Cuartoscuro

Además, es importante revisar si la escuela aplica el calendario alternativo de 190 días, ya que algunas instituciones educativas pueden manejar fechas diferentes de suspensión.

¿También habrá descanso laboral el 2 de febrero?

El mega puente no solo beneficiará a los estudiantes. Para el sector laboral, el lunes 2 de febrero también está marcado como día de descanso obligatorio, conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que empleados del sector público y privado disfrutarán de un fin de semana largo de tres días: sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero, regresando a sus labores el martes 3 de febrero.

Cabe señalar que si una empresa requiere que sus trabajadores laboren durante ese día feriado, deberán recibir un pago adicional conforme a lo establecido en la ley.

SEP 2026: cuándo es el primer megapuente para estudiantes Cuartoscuro

Fechas clave del calendario escolar sep 2025-2026

El calendario oficial de la SEP contempla una serie de fechas de suspensión de clases, ya sea por conmemoraciones cívicas o por las reuniones del Consejo Técnico Escolar. Estas son las principales:

Días festivos oficiales:

Lunes 2 de febrero: Promulgación de la Constitución.

Lunes 2 de febrero: Promulgación de la Constitución. Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (se traslada).

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

Sesiones de Consejo Técnico Escolar:

Viernes 30 de enero.

Viernes 30 de enero. Viernes 27 de febrero.

Viernes 27 de marzo.

Viernes 29 de mayo.

Viernes 26 de junio.

Estas fechas deben considerarse al momento de planear actividades familiares o escolares durante el ciclo escolar.