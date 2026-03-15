Estalla polvorín en taller de pirotecnia en Taxco, Guerrero; reportan un lesionado

Una explosión registrada en un taller de pirotecnia en la comunidad de Cacalotenango, en el municipio de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, dejó una persona lesionada este domingo 15 de marzo de 2026, de acuerdo con información de autoridades municipales.

El incidente ocurrió en un polvorín utilizado para la elaboración de pirotecnia, lo que generó la movilización inmediata de equipos de emergencia y seguridad para atender el reporte ciudadano.

Según el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Taxco, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Taxco, quienes confirmaron la presencia de huellas de una explosión dentro del taller.

Un joven resultó lesionado y fue trasladado al hospital

Durante la atención del incidente, los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a un hombre de aproximadamente 20 años de edad, quien resultó lesionado a consecuencia de la explosión.

Posteriormente, el joven fue trasladado en ambulancia al Hospital General Adolfo Prieto, donde recibió atención médica especializada.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre la gravedad exacta de sus lesiones.

Tras la explosión, se generó un incendio en el taller de pirotecnia, el cual fue controlado y sofocado alrededor del mediodía, evitando que el fuego se propagara hacia otras zonas de la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno Municipal de Taxco, la rápida intervención de los equipos de emergencia permitió reducir los riesgos para la población cercana.

Participación de autoridades de seguridad y rescate

En la atención de la emergencia participaron diversas instituciones que trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de los habitantes.

Entre las corporaciones involucradas se encuentran la Policía Municipal de Taxco, personal de la Cruz Roja Mexicana, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Nacional.

Las autoridades locales reiteraron que el objetivo de estas acciones es salvaguardar la integridad de las familias de Taxco y responder con rapidez ante cualquier emergencia.

El Gobierno Municipal de Taxco señaló que continuará atendiendo de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con incidentes en talleres de pirotecnia, una actividad que requiere medidas estrictas de seguridad debido al manejo de materiales explosivos.

Asimismo, se indicó que las autoridades correspondientes realizarán las revisiones necesarias para determinar las causas del incidente y evitar que hechos similares se repitan.

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