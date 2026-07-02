SEP abre las puertas al magisterio para diseñar la reforma que eliminará la Usicamm

Durante una reunión de trabajo con la dirigencia y los secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el líder sindical, Alfonso Cepeda Salas, ratificaron la estrecha colaboración entre el magisterio y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro, se reconocieron las aportaciones de los docentes a la política educativa nacional y los avances logrados durante el ciclo escolar 2025-2026, entre los que destacan la eliminación de la comida chatarra en los planteles y el diagnóstico de 10.8 millones de estudiantes mediante la estrategia anual "Vive saludable, vive feliz".

Ante los líderes seccionales reunidos en el Centro Cultural del México Contemporáneo, el secretario de Educación expuso la ruta de recuperación salarial impulsada por el Gobierno Federal, destacando los incrementos al sueldo docente del 10 por ciento en 2025 y del 9 por ciento en 2026.

Al respecto, Delgado Carrillo afirmó que en algunos niveles educativos ya se registra una recuperación del 100 por ciento en términos reales frente a las pérdidas acumuladas en décadas pasadas, consolidando además la certeza laboral a través de la basificación histórica de un millón 200 mil maestras y maestros en el país.

"Hoy podemos decir que tenemos una ruta clara de recuperación salarial. Con los gobiernos de la Transformación se terminó la persecución e inició la basificación", subrayó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. En materia de seguridad social, el funcionario federal resaltó las acciones de fortalecimiento al Fondo de Pensiones para el Bienestar y exhortó al magisterio a respaldar la propuesta del Ejecutivo Federal para crear una aseguradora pública.

Este proyecto busca blindar las aportaciones de los trabajadores de la educación en sus cuentas individuales y garantizarles un retiro digno sin la intermediación del sistema bancario privado. Asimismo, Delgado Carrillo presentó la estrategia para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), invitando a las bases magisteriales a diseñar de forma conjunta la nueva reforma que regulará su trayectoria formativa y laboral.

Por su parte, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, sostuvo que diversos criterios que vulneraban los derechos salariales y laborales del gremio han sido superados gracias a la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la apertura de las autoridades de la SEP.

Finalmente, tras destacar el carácter legal y legítimo de la representación sindical, Cepeda Salas informó que se han llevado a cabo 117 reuniones de coordinación con autoridades estatales y federales en toda la República, permitiendo resolver de manera colaborativa las demandas más sentidas de las y los trabajadores de la educación.