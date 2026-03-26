Sentencian a más de seis años de prisión a joven por robo de camioneta

Autoridades de Jalisco obtuvieron una sentencia condenatoria de seis años y nueve meses de prisión contra Eder Jair “N”, como resultado de la sólida integración de la carpeta de investigación y el trabajo estratégico del personal ministerial, que permitió acreditar su plena responsabilidad en el delito de robo calificado ocurrido en 2019 en el municipio de Guadalajara.

De acuerdo con la investigación, el 4 de enero de 2019, alrededor de las 22:45 horas, las víctimas arribaban a su domicilio en la colonia San Andrés, a bordo de una camioneta Honda CRV, modelo 2011, color negro, cuando fueron interceptadas por un vehículo tipo Sentra blanco del que descendieron varios sujetos.

Uno de ellos fue el joven, identificado como Eder Jair “N”, amenazó con un arma de fuego al conductor para obligarlo a descender, mientras sus cómplices despojaron de sus pertenencias a la acompañante, quien cargaba a su hija menor de edad.

Posteriormente, los agresores huyeron en ambos automotores.

Tras el reporte al 911 y la desactivación de la unidad mediante sistema GPS, la camioneta fue recuperada momentos después.

La Policía de Investigación recabó entrevistas, datos y características aportadas por las víctimas, lo que permitió identificar y capturar al partícipe.

Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó la judicialización del caso y, durante el proceso penal, el imputado aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió obtener la sentencia.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de 3 mil 802 pesos con 5 centavos.

Asimismo, se señaló el pago de 60 mil pesos como reparación del daño, mismo que ya fue cubierto.

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JCS