Sentencian a 60 años al cuarto implicado en desaparición de la maestra Lupita y Ulises

Carlos Manuel N., señalado como el cuarto implicado en la desaparición de la maestra Guadalupe, conocida como Lupita, y Ulises, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, luego de ser detenido tras permanecer prófugo de la justicia.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el hombre fue localizado y detenido el pasado 8 de octubre en Celaya, como resultado de varios meses de labores de seguimiento e intercambio de información entre las instituciones que integran el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO).

Tras su captura, Carlos Manuel N. fue trasladado al penal de Acámbaro bajo un dispositivo especial de seguridad, debido a su perfil de riesgo, con la participación de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

El 13 de octubre, un juez dictó la sentencia de 60 años de prisión por la desaparición de Guadalupe y Ulises. Con esta resolución, los cuatro implicados en el caso se encuentran actualmente en prisión, después de un proceso judicial que se prolongó durante varios años y que incluyó absoluciones, revocaciones, recursos de amparo e incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Fiscalía estatal mantiene además abierta una investigación para determinar si Carlos Manuel N. tuvo alguna participación en otros hechos relacionados con las fosas clandestinas localizadas en octubre de 2020 en el Barrio de San Juan, en Salvatierra.

En ese sitio fueron recuperados los restos de 80 personas, entre ellas los de Guadalupe y Ulises. La autoridad aclaró que esta investigación es independiente de la condena por la desaparición de ambas víctimas y busca establecer si existen elementos que permitan fincar responsabilidades por otros delitos relacionados con el hallazgo.

Guadalupe, una maestra de 32 años que impartía clases en una escuela primaria de Irapuato, desapareció el sábado 29 de febrero de 2020, cuando se encontraba de visita en la casa de sus padres, en Salvatierra.

De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, la profesora había salido aquella mañana a realizar algunas compras en el centro de la ciudad, pero nunca regresó.

Posteriormente se estableció que Guadalupe viajaba junto con Ulises en una camioneta cuando fueron interceptados por cuatro hombres armados que circulaban en dos motocicletas, en el Barrio de San Juan.

Los agresores les cerraron el paso, los obligaron a descender del vehículo y posteriormente los privaron de la libertad. Desde entonces se desconoció el paradero de ambos.

La desaparición movilizó a familiares de Guadalupe y colectivos de búsqueda, quienes emprendieron diversas acciones para localizarla. Meses después, en octubre de 2020, comenzaron los trabajos de recuperación de restos humanos en múltiples fosas clandestinas ubicadas en un predio del Barrio de San Juan.

En el lugar fueron localizados los restos de 80 personas. Después de varios meses de estudios forenses, el 19 de febrero de 2021 se confirmó mediante pruebas genéticas la identidad de Guadalupe.

Los dictámenes periciales establecieron que tanto ella como Ulises perdieron la vida a consecuencia de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.