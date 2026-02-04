Clima en México este 5 de febrero de 2026: Se esperan lluvias, nevadas y "Norte" 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 5 de febrero de 2026, el cual prevé lluvias, nevadas y “Norte”.

El frente frío 33 ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional; con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Asimismo, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán; adicionalmente se mantendrán las condiciones para nevadas en cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

A su vez, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana y una vaguada en altura sobre el noroeste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones; adicionalmente del centro y sur del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 5 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Bajas temperaturas en México Foto: Cuartoscuro

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 5 de febrero de 2026 cielo nublado a medio nublado en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex; con posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS