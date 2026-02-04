Clima en México este 5 de febrero de 2026: Se esperan lluvias, nevadas y "Norte"
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este 5 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 5 de febrero de 2026, el cual prevé lluvias, nevadas y “Norte”.
El frente frío 33 ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional; con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.
Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.
Asimismo, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán; adicionalmente se mantendrán las condiciones para nevadas en cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
A su vez, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana y una vaguada en altura sobre el noroeste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones; adicionalmente del centro y sur del territorio nacional.
De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 5 de febrero de 2026 en los siguientes estados:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas
En el Valle de México se prevé hoy 5 de febrero de 2026 cielo nublado a medio nublado en el transcurso del día.
Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).
Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex; con posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la CDMX será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C.
Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 15 a 17 °C.
Recomendaciones en época de frío
- Abrígate bien.
- Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).
- Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.
- Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).
- Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).
- Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.
- Evita el consumo excesivo de alcohol.
- Cuida tus vías respiratorias.
- Lava frecuentemente las manos.
- Evita tocarte la cara.
- Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.
- Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.
