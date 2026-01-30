Sentencian a 12 años de prisión a tres hombres por tráfico de 176 migrantes en Nuevo León

Un Juez dictó sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra tres hombres responsables del transporte ilícito de personas extranjeras en el estado de Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en la entidad, confirmó que Rodolfo "N", Hugo "N" y Andrés "N" fueron hallados culpables del delito de transporte de extranjeros indocumentados con fines de lucro, bajo la agravante de poner en riesgo la vida de las víctimas.

Los detalles del operativo en General Bravo

Los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron en marzo de 2022. Elementos de seguridad interceptaron un camión de carga sobre la autopista Monterrey-Reynosa, a la altura del municipio de General Bravo. Al realizar la inspección de la unidad, los agentes localizaron a 161 personas que no pudieron acreditar su estancia legal en territorio mexicano.

Minutos después, en el mismo punto de control, las autoridades detuvieron una camioneta que servía de escolta o complemento al primer vehículo. En esta segunda unidad eran transportados otros 15 extranjeros bajo las mismas condiciones de irregularidad migratoria.

Condiciones de riesgo para menores de edad

De acuerdo con el expediente procesal, el grupo de 176 migrantes estaba integrado por ciudadanos originarios de El Salvador, Belice y Nicaragua. El Ministerio Público Federal hizo especial énfasis en que, dentro del contingente, viajaban 35 menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los seis meses y los 17 años.

Los dictámenes periciales presentados durante el juicio demostraron que los sentenciados transportaban a las víctimas en condiciones de hacinamiento y falta de ventilación, factores que comprometieron la salud e integridad física de los extranjeros durante el trayecto hacia la frontera norte.Sanciones económicas y situación jurídica

Además de la pena privativa de la libertad de 12 años, el Juez impuso a cada uno de los sentenciados una multa económica equivalente a 721 mil 650 pesos. Los tres hombres permanecerán recluidos en un centro penitenciario federal para cumplir con la condena establecida tras el proceso de desahogo de pruebas.

Este fallo se suma a los esfuerzos de las autoridades federales por desarticular las redes de tráfico de personas que operan en el corredor noreste de México, una de las zonas de mayor incidencia de este delito debido a su proximidad con los cruces fronterizos de Tamaulipas.

