Policía de Apodaca se dispara por accidente en la pierna

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca, en Nuevo León, resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego tras un disparo accidental ocurrido en el interior de la Delegación Norte de la corporación.

De acuerdo con medios locales, el oficial, identificado como Said "N", de 28 años, se encontraba manipulando su arma de cargo cuando la unidad se accionó de forma involuntaria. De acuerdo con el testimonio del propio uniformado, este realizaba una revisión de su equipo táctico cuando escuchó la detonación y, de inmediato, presentó una herida en una de sus extremidades inferiores.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia interna para brindar los primeros auxilios al oficial. Debido a la naturaleza de la lesión, Said "N" fue trasladado de urgencia a las instalaciones de la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Monterrey, donde especialistas médicos reportan su estado de salud como estable y fuera de peligro.

Las autoridades municipales indicaron que el incidente ocurrió mientras el elemento se encontraba en las instalaciones policiales, y se mantienen a la espera de más datos para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Hasta el momento no se ha informado si se iniciará algún procedimiento administrativo derivado del hecho.

¿Qué hacer en caso de un accidente con arma de fuego?

Ante una herida por proyectil de arma de fuego, los primeros minutos son críticos para salvar la vida o evitar secuelas graves. Los protocolos internacionales de primeros auxilios sugieren:

Priorizar la seguridad: Asegurarse de que el arma esté descargada y lejos del alcance para evitar un segundo incidente.

Llamar a emergencias: Contactar de inmediato al 911 o a los servicios médicos de urgencia.

Presión directa: Aplicar presión firme y constante sobre la herida con un paño limpio para controlar la hemorragia.

Evitar torniquetes improvisados: A menos que el sangrado sea masivo y no se detenga con presión, los torniquetes deben ser aplicados preferentemente por personal capacitado.

Mantener la calma: Evitar mover innecesariamente a la víctima hasta que lleguen los paramédicos.

RLO