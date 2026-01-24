Caso inédito: dictan sentencia por abandono de adulta mayor en Nuevo León

Por primera vez en el estado, una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión, además de una multa económica y la reparación del daño por gastos, por el abandono de una persona mayor, en Nuevo León.

El Sistema DIF obtuvo la resolución judicial que marca un precedente en la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad en la entidad.

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, perteneciente al DIF estatal, recibió el reporte de un caso de extrema violencia, abandono y maltrato en contra de una mujer.

La víctima estaba bajo el cuidado de su hermana, identificada como Sandra “N”.

La afectada fue localizada en condiciones altamente deplorables de higiene y salud; además, presentaba desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario.

Posteriormente, la mujer fue resguardada por la Procuraduría en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel.

Este caso representa la primera sentencia en el estado de León por abandono de personas mayores, sienta un precedente y reafirma el compromiso de las autoridades municipales y estatales con la defensa y protección de los derechos humanos de las personas mayores”, indicó el gobierno estatal en un comunicado.

