Dan 210 años de prisión a involucrado en masacre de Huazantlán, Oaxaca

Por los delitos de homicidio calificado y feminicidio en agravio de 15 personas indígenas ikoots, ocurridos hace seis años en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el juez de la causa determinó imponer a Inocencio R.S. una sentencia condenatoria de 210 años de prisión en el Penal Estatal de San Francisco Tanivet.

De acuerdo con el expediente del caso, los hechos ocurrieron la tarde del 21 de junio de 2020 en la comunidad de Huazantlán del Río, en jurisdicción de San Mateo del Mar, donde un grupo de personas que mantenía un plantón por un conflicto político interno en el corredor del Palacio Municipal, cuando sujetos desconocidos los atacaron con piedras, palos, tubos y después los quemaron.

Derivado de esta agresión directa, 13 hombres y dos mujeres perdieron la vida a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras, según la reconstrucción de los hechos.

Una masacre registrada en plena pandemia por covid-19, tras una violencia sistémica de años atrás por la división social ocasionada por la implementación de megaproyectos eólicos y también por la disputa del poder económico en la zona.

A partir de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tomó conocimiento de los hechos, se desplegó una exhaustiva investigación que permitió presentar los elementos probatorios suficientes ante el juez correspondiente.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial determinó imponer al acusado la pena privativa de la libertad por 210 años.

Asimismo, en cumplimiento a la responsabilidad civil, se condenó al sentenciado al pago de seis millones quinientos dieciséis mil pesos por concepto de reparación del daño, además de una multa de 86 mil 880 pesos.

La resolución dictada contra Inocencio R.S. marca un precedente fundamental en el acceso a la justicia para las víctimas de estos sucesos y se suma al avance de las carpetas de investigación correspondientes a este caso judicializado.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de agotar los recursos legales y operativos para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de actos que atenten contra la vida, garantizando el combate a la impunidad y la estricta aplicación de la ley.