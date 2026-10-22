Vinculan a proceso al “Comandante Cromo”, ligado al CJNG en el Istmo de Tehuantepec

La Fiscalía General de la República (FGR) “obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, alias Comandante Cromo”, identificado por las autoridades como probable integrante y jefe de plaza de Los Cromos, grupo criminal presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El imputado enfrenta cargos por “posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio”, entre otros ilícitos.

Tras analizar los argumentos del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa. Iván “N” quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La autoridad judicial fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá profundizar en los elementos relacionados con los delitos imputados.

Iván “N”, alias Comandante Cromo”. Especial

Capturaron al Comandante Cromo en Guadalajara

La detención de Iván “N” ocurrió en Guadalajara, Jalisco, mediante labores de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Inteligencia.

Las investigaciones lo ubican como “probable integrante de una estructura criminal relacionada con actividades de narcotráfico, homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de armas”.

De acuerdo con las indagatorias, Los Cromos surgieron como una organización delictiva local y posteriormente establecieron una alianza con el CJNG, con presencia en distintos municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.

La vinculación a proceso representa una etapa del procedimiento penal y no constituye una sentencia condenatoria contra el imputado.

Los Cromos operaban en siete municipios de Oaxaca

Los reportes de las autoridades identifican la presencia de Los Cromos en Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

La estructura presuntamente distribuía funciones entre operadores encargados del narcomenudeo, la circulación de armamento y la vigilancia de los movimientos de las corporaciones de seguridad.

Las investigaciones también relacionan a esta célula con bloqueos carreteros, amenazas contra comerciantes y ataques a grupos rivales por el control territorial.

La zona de influencia atribuida a la organización se concentra en el corredor del Istmo, una región estratégica por sus conexiones carreteras y ferroviarias entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Además, las autoridades investigan posibles actividades vinculadas con el control de rutas para el traslado de migrantes y esquemas de extorsión contra comerciantes.

Operación Sable: más de 250 detenidos

La ofensiva contra Los Cromos se intensificó desde abril de 2024, cuando comenzaron labores de inteligencia y operativos que posteriormente quedaron asociados con la Operación Sable.

Según los datos proporcionados, para el 28 de septiembre de 2026, la estrategia acumulaba más de 250 personas detenidas, entre ellas presuntos operadores territoriales y financieros, familiares, personas de confianza y posibles colaboradores del grupo.

En diciembre de 2025, las autoridades reportaban la detención de 64 objetivos prioritarios en municipios del Istmo, como parte de las acciones contra esta estructura delictiva.

Las investigaciones buscan establecer las responsabilidades individuales de los detenidos y determinar el alcance de la red criminal, incluidas sus posibles conexiones con personas que habrían facilitado información o protección desde instancias municipales.