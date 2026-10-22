Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 presuntos integrantes de una célula delictiva

Es resultado de operativos coordinados para garantizar la seguridad luego de brotes de violencia en el Istmo

Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de octubre de 2026.- Como resultado de una acción operativa coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, fueron detenidas siete personas que formaban parte de una célula delictiva vinculada con los homicidios recientes ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se aseguraron un arma larga, municiones, drogas y diversos objetos.

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"Los operativos realizados forman parte de la estrategia implementada para atender los brotes de violencia focalizados en los últimos días en Juchitán de Zaragoza, con el objetivo de garantizar la seguridad en las calles", señaló el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

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Los avances en las investigaciones ministeriales apuntan a que las personas detenidas están vinculadas de forma directa con los seis homicidios registrados durante el reciente brote de violencia en Juchitán de Zaragoza.

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Entre las personas detenidas se encuentran dos mujeres, identificadas como P.S.M., de 20 años, y S.R.C.G., de 18 años; cuatro hombres, identificados como O.C.G., de 18 años; J.H.A., de 19; J.D.L.Z., de 22; y J.B.L.V., de 24 años, así como un adolescente cuya identidad se mantiene reservada por ley.

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Durante el operativo, las corporaciones aseguraron un arma larga, cargadores y cartuchos de distintos calibres. También localizaron dosis de hierba con características similares a la mariguana y bolsas con una sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal, además de cinco teléfonos celulares y dos básculas grameras.

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Como parte de las líneas de investigación, se estableció la participación de estas personas en actividades delictivas como extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.

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La Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con las instituciones de seguridad, mantiene las acciones operativas y de investigación para esclarecer los hechos violentos, determinar las responsabilidades legales y fortalecer la seguridad de la población del Istmo.