Sener anuncia proyectos de gas para Guaymas, Sonora

En los próximos años se desarrollarán diversos proyectos de infraestructura para trasladar, almacenar, licuar y distribuir gas natural hacia y desde el puerto de Guaymas, Sonora, afirmó la secretaria de Energía, Luz Elena González.

“En Sonora, hoy se anunciaron importantes proyectos de inversión, destaca la expansión de un gasoducto de @CENAGAS_mx, que va de Naco - Hermosillo al puerto de Guaymas, dónde habrá una planta de licuefacción que exportará gas a Asia y dará suministro a distintos muelles de @SEMAR_mx y al sur del país, fortaleciendo la infraestructura energética de México. A este anuncio, asistió nuestra presidenta @Claudiashein, el gobernador de la entidad @AlfonsoDurazo y el director general de #CENAGAS, @CuitlahuacGJ”, publicó la secretaria en sus cuentas de redes sociales.

González formó parte de la comitiva de la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Guaymas, donde la titular del Ejecutivo anunció inversiones por 130 mil millones de pesos para la construcción de un gasoducto de Texas a Guaymas y la planta de licuefacción del gas natural.

Sheinbaum informó que uno de los proyectos más importantes es la construcción del gasoducto para llevar gas natural desde Naco, Sonora, y de ahí, llevarlo a Puerto Chiapas para abastecer al sur del país y hacia países asiáticos.

El objetivo es que Puerto Chiapas pueda desarrollarse a partir de los polos de bienestar del de Chiapas, que tiene también la Secretaría de Marina y que requieren gas natural entonces el gas licuado se va a llevar hacia el sur del país y esto nos va a permitir, pues también el desarrollo del sur es una inversión muy importante de 130 mil millones de pesos fundamental que ya finalmente inicia este año, en el primer trimestre de este año es el compromiso que hicimos aquí con los inversionistas”, explicó Sheinbaum.

A esto se suma las inversiones del gobierno federal para ampliar el puerto en tres fases, la primera de las cuales se construirá un muelle de mil 100 metros, en un área de 60 hectáreas.

En las siguientes fases se construirán dos mil 200 metros lineales de muelle, y una superficie total de 168 hectáreas.

JCS