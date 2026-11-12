Ambulancia choca contra auto y muere mujer que era trasladada en NL

Una mujer que era trasladada en una ambulancia municipal de Pesquería hacia el Hospital de Zona 67 murió luego de que la unidad chocara contra un automóvil sobre la carretera a Pesquería, en Nuevo León.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este jueves, a la altura del fraccionamiento Residencial El Barrito, donde la ambulancia impactó contra un Chevrolet Aveo en el que viajaban tres personas.

Tras el percance, elementos de Protección Civil de Pesquería acudieron al sitio y confirmaron que la paciente ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la mujer murió a consecuencia del impacto o por el padecimiento por la cual era trasladada al hospital.

Por otra parte, los tres ocupantes del Chevrolet Aveo resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital de Zona 67 para recibir atención médica.

Vuelca carroza funeraria durante ‘carambola’

Una carambola registrada durante las primeras horas del pasado jueves 5 de noviembre afectó a la circulación en el kilómetro 12 de la carretera a Laredo, dentro del municipio de Escobedo, Nuevo León.

En total fueron seis los vehículos implicados en el choque múltiple, siendo el más afectado un automóvil propiedad de una empresa funeraria que terminó volcado sobre Ramón de Campoamor y avenida Concordia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo se movilizaron al lugar de los hechos y junto a paramédicos de Protección Civil realizaron las labores correspondientes. Pese a la magnitud del accidente, no se registraron personas lesionadas.

En su momento, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución y atender las indicaciones para evitar afectaciones.