Exfiscal de Chihuahua Guillermo Zuany está bajo protección de EU tras colaborar con la CIA: NYT

Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, escapó de México y está bajo protección del gobierno de Estados Unidos.

Esto, reveló The New York Times, a pesar de enfrentar una orden de aprehensión por haber facilitado la operación encubierta de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa entidad.

Según la investigación periodística, basada en documentos confidenciales y entrevistas con funcionarios de ambos países que hablaron bajo condición de anonimato, Zuany fungió como el principal enlace de la agencia estadunidense en Chihuahua durante más de seis meses, desde el otoño pasado.

En ese tiempo, elementos de la CIA capacitaron a policías estatales y participaron en acciones antinarco y aportaron

El rotativo señaló que la colaboración implicó que mientras el exfuncionario facilitó la coordinación de los agentes extranjeros con las corporaciones locales, el gobierno de Trump le restituyó la visa que le había cancelado meses atrás.

La revocación se habría dado después de que autoridades mexicanas notificaran al FBI sobre los presuntos vínculos de Zuany con grupos criminales.

De acuerdo con el reporte, la CIA recurrió al exfuncionario pese a sus antecedentes. También tenía denuncias por su presunta complicidad en el homicidio de dos policías en 2022.

La presencia de personal de inteligencia estadunidense en tareas de seguridad en Chihuahua se hizo pública en abril pasado tras un accidente carretero en el que fallecieron dos agentes de la CIA.

El hecho desató una crisis política por la participación de elementos extranjeros en operativos sin autorización del gobierno federal mexicano y derivó en la renuncia del entonces fiscal general del estado, César Jáuregui, y posteriormente en la salida de Zuany Portillo, quien dejó el cargo el 13 de mayo.

El episodio enfrentó además a los gobiernos federal y estatal.