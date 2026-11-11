Senadora cobró, pese a faltar 72 días y se va de licencia un mes

Sin forma de justificar más sus inasistencias, la senadora morenista Karina Ruiz Ruiz solicitó licencia para separarse de su cargo, a 72 días de no presentarse a trabajar, pero sólo se va por los 35 días que le restan al periodo ordinario, a fin de que pueda volver a cobrar su dieta íntegra a partir del 16 de diciembre, durante el receso legislativo.

Pese a su notoria ausencia, el Senado le mantuvo el pago de su dieta mensual, por lo que recibió 335 mil pesos.

Residente en Estados Unidos

Karina Ruiz es una senadora que vive en Estados Unidos y a quien se le venció su permiso para vivir en ese país. No puede venir a México a cumplir con su trabajo legislativo, porque ya no podrá reingresar a territorio estadunidense.

A pesar que su situación migratoria no está en el catálogo de causales para justificar ausencias, el Senado le justificó 12 inasistencias al pleno, a fin de evadir la obligación que tiene de dar de baja a los legisladores que se ausentan 10 sesiones continuas.

Sin embargo, a partir del 20 de octubre ya no pudo justificarle más ausencias y, por eso, sumó seis inasistencias continuas injustificadas: 20, 21, 27 y 28 de octubre, 3 y 4 de noviembre.

El 16 de octubre pasado, Excélsior informó que el Senado de la República está en violación de su propio Reglamento por proteger a Karina Ruiz Ruiz, porque el artículo 62 del Reglamento del Senado advierte que “en ningún caso el Presidente justifica más de seis inasistencias en un periodo de sesiones ordinarias” y aclara que sólo se pueden justificar más de seis ausencias en un periodo ordinario cuando la o el senador tiene “enfermedad u otros motivos de salud; en el caso, durante los periodos pre y post parto” o está en “cumplimiento de encomiendas oficiales del pleno, de la Mesa, de la Junta, de las comisiones o de los comités”.

335 mil pesos cobró de dieta la senadora morenista Karina Ruiz a pesar de acumular 72 días sin presentarse a trabajar de manera presencial.

35 días de licencia solicitó la legisladora para cubrir lo que resta del periodo ordinario y poder reincorporarse el 16 de diciembre a cobrar su dieta íntegra en el receso.

Situación migratoria “La senadora no puede viajar a México a cumplir con su trabajo legislativo en el pleno porque, al vencer su permiso de residencia en EU, perdería el reingreso a ese país.”

Actividad vía remota

El 12 y 13 de octubre, Karina Ruiz, se hizo presente, vía remota, en las sesiones de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, en la que se aprobó la nueva ley catastral, y de Educación y Estudios Legislativos Primera. Registró su asistencia y voto, en la plataforma que le permite hacerlo a distancia.

No hay información oficial de que la senadora esté enferma o que tenga una encomienda específica del presidente del Senado

Karina Ruiz es la primera senadora migrante que tiene un escaño en el pleno del Senado mexicano, a pesar de no residir en el territorio nacional, porque fue parte del primer grupo beneficiado por las reformas para incluir a los migrantes mexicanos en las decisiones del país.

Pero al vencer su permiso de residencia en Estados Unidos, si ella sale de territorio estadunidense no podrá regresar.

En la última semana de septiembre, ante la urgencia de Morena por aprobar la reforma constitucional para obligar a la nacionalidad única a los candidatos a gobernadores y Presidencia de la República, solicitó licencia para que su suplente pudiera votar y de inmediato informó que regresaba a su escaño.

Contradicción absoluta

Interrogada por la ausencia de la morenista, la priista Carolina Viggiano expresó que “es una contradicción absoluta. Es una de las contradicciones que ha tenido Morena. Yo creo que Morena lo que debería de aprender es a comparar o a reflejarse en sus ofertas, en sus compromisos, no en el pasado. Ellos quieren compararse con el pasado para evadir su responsabilidad”, porque por un lado protege a una legisladora que prefiere quedarse en Estados Unidos, a pesar de ser senadora en México, y por el otro impuso una reforma que impide a los mexicanos con doble nacionalidad aspirar a ser electos como gobernadores o presidentes de la República.