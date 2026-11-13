UNAM realiza 408 procesos electorales para renovar sus órganos colegiados

Se renovará 80% de las 339 consejerías del Consejo Universitario; quedan pendientes elecciones en tres representaciones.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó 408 procesos electorales para renovar las representaciones de estudiantes y personal académico en sus distintos órganos colegiados, entre ellos el Consejo Universitario, cuya integración tendrá una renovación de 80 por ciento.

Durante la jornada, el rector Leonardo Lomelí Vanegas supervisó el desarrollo de las votaciones, en las que participaron integrantes de la comunidad universitaria para elegir a quienes representarán sus voces ante el máximo órgano de gobierno de la institución, así como ante los Consejos Académicos de Área, de Bachillerato y de Posgrado, además de Consejos Técnicos de algunas entidades académicas.

El Consejo Universitario está integrado por 339 consejerías. De estas, 80 por ciento corresponde a representaciones que serán renovadas mediante los procesos electorales, mientras que el 20 por ciento restante está integrado por consejeros ex oficio, entre ellos directores de escuelas, facultades e institutos.

Las representaciones incluyen a estudiantes, docentes, investigadores y técnicos académicos, con periodos de elección diferenciados: las consejerías estudiantiles se renuevan cada dos años y las del personal académico cada cuatro.

La Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario será la encargada de calificar las elecciones en los próximos días.

La UNAM informó que todavía están pendientes los procesos electorales de la Facultad de Ciencias, las ENES Oaxaca y la elección de consejeros universitarios representantes del profesorado de Ciudad Universitaria, que se realizarán conforme lo determinen sus respectivas comisiones locales de vigilancia electoral.