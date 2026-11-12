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El Niño perfila calor extremo y riesgo de sequía para México en 2027

La primavera, particularmente mayo y junio, podría registrar temperaturas muy elevadas y menos lluvias en el centro, sur y sureste del país, advierten científicos de la UNAM y dependencias federales.

Por: Laura Toribio

La falta de lluvias deja al descubierto gran parte del lecho de un reservorio en una región árida, reflejando los efectos de la sequía sobre las reservas de agua.
Científicos de la UNAM advierten que El Niño provocará temperaturas extremas, ondas de calor y reducción de lluvias durante la primavera de 2027, sobre todo en mayo y junio.AFP

México podría enfrentar una primavera de temperaturas extremadamente altas y una reducción de lluvias en 2027, como consecuencia del fenómeno de El Niño, cuyos efectos climáticos podrían intensificarse entre finales de este año y el primer semestre del próximo, advirtieron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las mayores alertas se concentran en mayo y junio de 2027, cuando los antecedentes de los tres episodios de El Niño muy fuerte registrados desde 1950 —1983, 1998 y 2016— muestran que estados del centro, sur y sureste del país experimentaron temperaturas muy elevadas y precipitaciones muy bajas.

Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala figuran entre las entidades donde se observaron estas condiciones durante aquellos episodios, de acuerdo con el primer Reporte Técnico de Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027.

El documento advierte que este fenómeno también puede provocar una reducción de precipitaciones en el centro-sur y sureste del país, condiciones de lluvia extrema en el noroeste durante los primeros meses del año y una mayor frecuencia de ondas de calor durante la primavera.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, explicó que el reporte forma parte de una serie de boletines bimestrales que buscan anticipar los efectos del fenómeno y ofrecer información para que autoridades y distintos sectores puedan prepararse.

Las consecuencias podrían alcanzar su mayor impacto hacia el cierre de 2026 y durante el primer semestre de 2027, tanto en México como en otras regiones del mundo.

El investigador señaló que los reportes incluirán información sobre temperaturas, precipitaciones y ondas de calor, además de estrategias para adaptar viviendas y espacios de trabajo, así como recomendaciones dirigidas a los sectores agrícola y de salud.

ANTECEDENTES DE CALOR EXTREMO

La investigadora posdoctoral del ICAyCC, Alejandra Straffon Díaz, explicó que el análisis de los tres grandes episodios de El Niño registrados en 1983, 1998 y 2016 permite identificar patrones que podrían repetirse durante el próximo año.

En esos periodos, entre abril y junio del segundo año de cada evento se presentaron temperaturas particularmente altas y precipitaciones muy bajas en distintas entidades del centro y sur del país.

A estos efectos se suman los riesgos de incendios forestales y sequías, así como el incremento de temperaturas en el Pacífico mexicano y cambios en los patrones de actividad ciclónica.

Gabriela Reséndiz Colorado, responsable de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas del ICAyCC, agregó que también pueden presentarse frentes fríos frecuentes y vientos intensos en el Golfo de México.

El director del Instituto, Michel Grutter de la Mora, explicó que el reporte busca responder a las inquietudes de distintos sectores sobre los desafíos que enfrentará México y las medidas necesarias para anticiparse, particularmente en materia de gestión del agua, agricultura, protección civil, salud y calidad del aire.

En su elaboración participan especialistas de la UNAM, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su parte, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, señaló que El Niño modifica las temperaturas superficiales del aire, las corrientes de viento y los patrones de lluvia, aunque sus efectos varían de acuerdo con las condiciones de cada país y su capacidad de preparación.

El director general del INECC, José Abraham Ortínez Álvarez, advirtió que el fenómeno también tendrá repercusiones económicas y obligará a revisar decisiones en sectores como el agrícola y el energético, ante la previsión de menos lluvias y un posible incremento en la demanda de electricidad.

El primer reporte técnico de seguimiento de El Niño 2026-2027 puede consultarse en el portal del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

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