El Niño perfila calor extremo y riesgo de sequía para México en 2027

México podría enfrentar una primavera de temperaturas extremadamente altas y una reducción de lluvias en 2027, como consecuencia del fenómeno de El Niño, cuyos efectos climáticos podrían intensificarse entre finales de este año y el primer semestre del próximo, advirtieron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las mayores alertas se concentran en mayo y junio de 2027, cuando los antecedentes de los tres episodios de El Niño muy fuerte registrados desde 1950 —1983, 1998 y 2016— muestran que estados del centro, sur y sureste del país experimentaron temperaturas muy elevadas y precipitaciones muy bajas.

Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala figuran entre las entidades donde se observaron estas condiciones durante aquellos episodios, de acuerdo con el primer Reporte Técnico de Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027.

El documento advierte que este fenómeno también puede provocar una reducción de precipitaciones en el centro-sur y sureste del país, condiciones de lluvia extrema en el noroeste durante los primeros meses del año y una mayor frecuencia de ondas de calor durante la primavera.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, explicó que el reporte forma parte de una serie de boletines bimestrales que buscan anticipar los efectos del fenómeno y ofrecer información para que autoridades y distintos sectores puedan prepararse.

Las consecuencias podrían alcanzar su mayor impacto hacia el cierre de 2026 y durante el primer semestre de 2027, tanto en México como en otras regiones del mundo.

El investigador señaló que los reportes incluirán información sobre temperaturas, precipitaciones y ondas de calor, además de estrategias para adaptar viviendas y espacios de trabajo, así como recomendaciones dirigidas a los sectores agrícola y de salud.

ANTECEDENTES DE CALOR EXTREMO

La investigadora posdoctoral del ICAyCC, Alejandra Straffon Díaz, explicó que el análisis de los tres grandes episodios de El Niño registrados en 1983, 1998 y 2016 permite identificar patrones que podrían repetirse durante el próximo año.

En esos periodos, entre abril y junio del segundo año de cada evento se presentaron temperaturas particularmente altas y precipitaciones muy bajas en distintas entidades del centro y sur del país.

A estos efectos se suman los riesgos de incendios forestales y sequías, así como el incremento de temperaturas en el Pacífico mexicano y cambios en los patrones de actividad ciclónica.

Gabriela Reséndiz Colorado, responsable de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas del ICAyCC, agregó que también pueden presentarse frentes fríos frecuentes y vientos intensos en el Golfo de México.

El director del Instituto, Michel Grutter de la Mora, explicó que el reporte busca responder a las inquietudes de distintos sectores sobre los desafíos que enfrentará México y las medidas necesarias para anticiparse, particularmente en materia de gestión del agua, agricultura, protección civil, salud y calidad del aire.

En su elaboración participan especialistas de la UNAM, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su parte, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, señaló que El Niño modifica las temperaturas superficiales del aire, las corrientes de viento y los patrones de lluvia, aunque sus efectos varían de acuerdo con las condiciones de cada país y su capacidad de preparación.

El director general del INECC, José Abraham Ortínez Álvarez, advirtió que el fenómeno también tendrá repercusiones económicas y obligará a revisar decisiones en sectores como el agrícola y el energético, ante la previsión de menos lluvias y un posible incremento en la demanda de electricidad.

El primer reporte técnico de seguimiento de El Niño 2026-2027 puede consultarse en el portal del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.