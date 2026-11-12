Por oleaje colapsa hotel en Todos Santos, Baja California Sur

En Baja California Sur, un mal cálculo para otorgar permisos de construcción se materializó en la playa Punta Lobos, ubicada en la delegación de Todos Santos, municipio de La Paz, al colapsar uno de los edificios del Hotel San Cristóbal, debido a la erosión que se provocó por el choque de las olas en la barda de contención y posteriormente en los cimientos de la propia construcción.

Todo comenzó en el 2011, cuando Semarnat otorgó la concesión de playa Punta Lobos a FRBC-Todos Santos (sociedad creada por MIRA Companies) sin considerar que dos cooperativas pesqueras tenían concesiones en la misma zona.

Estas cooperativas posteriormente denunciaron en 2015 que se les estaba reduciendo su espacio de trabajo en Punta Lobos debido al alto oleaje y la erosión que comenzaba; mientras tanto, la construcción del Hotel San Cristóbal continuaba.

En 2017, se inauguró el hotel con una barda de contención que, hasta inicios de noviembre de este 2026, colapsó parcialmente junto con parte de la estructura del complejo debido a la erosión por el fuerte oleaje. Tanto el muro como parte del hotel han ocasionado afectaciones en el mar por el escombro y demás desechos que son arrastrados por las olas a diversas áreas de la playa.

Pescadores de la cooperativa han hecho virales varios videos en los que se muestra la magnitud del colapso, lo que ha reabierto la polémica sobre su construcción, los permisos otorgados y la actuación de las autoridades. Autoridades de Protección